«Giustizia per Maurizio Cerrato ucciso per un parcheggio, ergastolo per gli assassini»

Non riesce a darsi pace per la conclusione del processo in primo grado a una condanna a 23 anni per i presunti assassini, al netto di una richiesta di ergastolo da parte della Procura. E non riesce a darsi pace di fronte a chi chiede l’assoluzione per una vicenda tanto grave. E ancora oggi è qui, accanto alla figlia, per svolgere il suo ruolo di parte civile nel corso del processo per l’omicidio di Maurizio Cerrato, un uomo per bene ammazzato per un posto auto a Torre Annunziata.

Eccola Gaetana Sorrentino, moglie della vittima, nel giorno della prima udienza in Assise Appello: «Era ol 19 aprile del 2021, mia figlia parcheggiò l’auto in una strada in genere occupata da sedie.

Trovò la ruota squarciata, chiamò il padre per avere un aiuto. Mio marito fu aggredito e ucciso, così, senza motivo. Per noi la condanna giusta è una sola: ergastolo».

In primo grado sono stati condannati a 23 anni di reclusione Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesco e Antonio Cirillo, padre e figlio, con l’accusa di omicidio volontario di Maurizio Cerrato. Entro luglio la sentenza, mentre si leva il grido di dolore della figlia della vittima, Maria Adriana Cerrato, accanto al suo avvocato di fiducia, il penalista Giovanni Verdoliva: «Chiediamo giustizia».

In aula è stato fatto riferimento alle condanne e ai motivi di appello, la sentenza tra fine giugno e inizio luglio.