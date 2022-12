Maxi voragine Villaricca, la Regione stanzierà i fondi per i lavori. 24 le famiglie sgomberate

Sarà la Regione Campania, come comunicato ieri in una nota inviata al Comune di Villaricca, ad anticipare le somme per il ripristino e messa in sicurezza di via Palermo, strada in parte collassata più di un mese fa.

L'ente regionale stanzierà 150 mila euro ma, trattandosi di una arteria privata, si rivarrà in seguito sui cittadini proprietari degli immobili.

Sono 24 le famiglie sgomberate, alcune delle quali alloggiano da familiari e parenti, altre in una struttura individuata dal municipio di Villaricca, commissariato per camorra e in dissesto finanzario.

I lavori di riempimento della maxi voragine dovrebbero iniziare a breve. Intanto prosegue, parallelamente, l'indagine condotta dai carabinieri. Sotto la strada su cui sorgono decine di appartamenti c'è una cavità naturale. La concessione dei permessi a costruire, rilasciati molti anni fa, è finita al vaglio delle verifiche degli inquirenti.