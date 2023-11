Capri, mazzette per i permessi edilizi: cinque condanne e una assoluzione

Mazzette per il rilascio dei permessi edilizi: arrivano cinque condanne ed una assoluzione. A otto anni dallo scandalo corruzione sull'isola di Capri, arriva la sentenza di primo grado, in una inchiesta condotta dai carabinieri del Noe e coordinata dal pm Henry John Woodcock che aveva coinvolto anche i vertici delle forze dell'ordine capresi.

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Napoli (presidente Conte) hanno condannato a cinque anni, con licenziamento e interdizione dai pubblici uffici l'ex comandante della stazione carabinieri Michele Sansonne. Stessa pena per il responsabile dell'ufficio edilizia del Comune di Capri Mario Cacciapuoti.

Condanna a tre anni per, due anni e otto mesi per l'imprenditore Francesco Giuliano Verardi (titolare di Capri Cruise), mentre un anno con pena sospesa per Pasquale Franco, all'epoca in servizio alla tenenza della guardia di finanza e accusato di aver consultato il sistema informatico per riferire delle indagini in corso.