Cinquemila cittadini sono senza il medico di base. Scatta la protesta dei frattesi che magari sino all'altro giorno il medico lo avevano, ora sono senza assistenza. Un fenomeno che mese dopo mese sta assumendo numeri sempre maggiori e decisamente più importanti, capaci di mettere in crisi la sanità delle Aziende sanitarie provinciali e l'intero sistema regionale.

La questione non riguarda solo la prescrizione di medicinali e visite, ma svariate necessità, a cominciare da un certificato di malattia nel caso non si possa andare al lavoro. Da qualche giorno, sono andati in pensione e in prepensionamento i medici di medicina generale e quei pochi che ci sono sul territorio non sono in grado di assorbire gli «orfani» dei camici bianchi in quiescenza. Anche in questo caso i numeri sono impressionanti, ogni medico ha più di 1500 pazienti da ricollocare.

In pochi hanno trovato un medico, anche grazie alle amicizie e in altre città limitrofe, il resto sta aspettando. Molti pazienti si recano al pronto soccorso, intasando l'ospedale, o acquistano chi ha a possibilità economica i medicinali. Il primo cittadino, Marco Antonio Del Prete anche lui medico, ha definito "drammatica" la situazione: «in settimana ho un incontro con il direttore generale dell'asl Na2 Nord - spiega - anche se nel breve periodo pare estremamente complicato dare risposte, insisterò per sbloccare la situazione alla Regione Campania. Non ci sono medici di medicina generale. I pazienti di quelli che sono andati in pensione possono essere spalmati tra i medici in servizio, ma oramai quasi tutti hanno raggiunto i 1.800 assistiti e pochi i posti nei comuni limitrofi».

Un problema che riguarda tutta. Grazie ad un emendamento (che vede come prima firmataria l'onorevole Marta Schifone) al Dl Inps approvato in via definitiva in Senato, ciascuna guardia medica potrà prendere in carico fino a mille assistiti.

«Porterà assistenza a un milioni e 500mila cittadini in più e salvaguarda l'efficacia della guardia medica», annuncia Tommasa Maio, segretario nazionale Fimmg Continuità Assistenziale. L'emendamento prevede fino al 2026 la possibilità per i medici del ruolo unico di assistenza primaria con incarico a quota oraria di 24 ore settimanali - ovvero i medici delle ex guardie mediche - di avere in carico fino a 1.000 assistiti. «Nel quadro di gravi carenze di professionisti che affligge molte aree del Paese, un provvedimento emergenziale come questo - afferma Maio - è importantissimo per contenere i danni della mancata programmazione».

Non solo l'area Frattese, problemi vengono segnalati in altre zone di competenza dell'Asn Napoli 2 Nord, da Giugliano a Pozzuoli, dove molti i medici di famiglia che sono andatin in pensione. Una situazione che sta aggravando le condizioni di tensione nei pronto soccorso, che subiscono accessi continui e che ora devono attutire anche il pressing a tutte le ore di chi si ritrova senza un medico di famiglia.