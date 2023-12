Al danno economico alle casse dello Stato lo scandalo delle ricette false sta anche provocando grossi disagi sanitari a Pomigliano. Questo perché i medici di base colpiti dall’inchiesta della guardia di finanza di Napoli e che sono stati sospesi per un anno dalla magistratura inquirente non sono stati sostituiti prontamente dall’Asl Napoli 3 Sud, cioè dall’azienda sanitaria locale competente per territorio. Il risultato di questo inspiegabile ritardo che si perde nel mistero imperscrutabile della sanità campana è di quelli pesanti: oltre 3mila assistiti della città delle grandi fabbriche si ritrovano da quattro giorni di fila senza il medico di famiglia.



Intanto per le migliaia di cittadini che erano assistiti dai due medici di base sospesi il calvario è quotidiano. «Dovevo urgentemente prendere gli anticoagulanti che mi erano finiti – racconta Vincenzo Cennamo, 73 anni, uno degli pazienti rimasti senza assistenza – ma non so a chi rivolgermi, spero che la guardia medica stasera funzioni, che mi faccia i controlli dovuti e mi faccia anche la ricetta per le compresse. Io soffro di trombosi». Gran parte delle attività svolte dai due medici generici sospesi devono infatti nel frattempo essere assorbite dal medico di turno in servizio dalle otto della sera alle otto del mattino successivo presso la guardia medica di Pomigliano, in via Nilde Iotti, dove c’è il rione della ricostruzione. Questo servizio è aperto per tutto il giorno soltanto il sabato, salvo imprevisti che sono sempre dietro l’angolo.

Seccamente smentita poi la voce strampalata messa in giro dagli sciacalli di turno secondo cui i cittadini rimasti senza medico possano rivolgersi comunque agli altri camici bianchi di base rimasti regolarmente in servizio. «Non possiamo sostituire i medici sospesi – conferma un medico di base di Pomigliano che vuole conservare l’anonimato – c’è un accordo distrettuale che però non è stato completato e che per il momento prevede solo la possibilità di assistere pazienti di altri colleghi a scopo preventivo, per esempio per la prevenzione dei tumori. Nel frattempo noi medici di base rimasti in servizio stiamo dando un piccola mano nei limiti del legalmente consentito. Lo ripeto: non possiamo sostituirci ai colleghi sospesi».

Il professionista parla inoltre di «un incomprensibile ritardo da parte dell’Asl che sta provocando il rischio di un’interruzione di pubblico servizio». Dal canto suo l’altro ieri l’Asl Napoli 3 ha reso noto che «si sta provvedendo alla sostituzione dei sospesi e che «comunque c’è sempre la guardia medica a cui rivolgersi». Nessun problema invece per quanto riguarda i 7 farmacisti sospesi, responsabili di 6 delle 10 farmacie della città, farmacie che stanno continuando a operare. I medici di base sospesi sono due. Il primo, Vincenzo Circiello, 68 anni, è agli arresti domiciliari perché considerato il pianificatore di un’associazione a delinquere finalizzata alla maxi truffa.

Il secondo medico, A.L, è stato solo sospeso. Un terzo camice bianco coinvolto nell’indagine, una donna, M.D.B, di Marigliano, che lavorava con loro nello stesso studio di viale Alfa Romeo, nel rione “palazzine” di Pomigliano, è in pensione da sei mesi ma i suoi assistiti sono già stati trasferiti ad altri medici. Secondo l’indagine (gli indagati sono 25) i tre dal novembre del 2021 al giugno del 2022, cioè in otto mesi, hanno prescritto 48.935 ricette per un totale di 94.896 confezioni di farmaci del valore di un milione mentre il solo Circiello in sei mesi, da gennaio a giugno 2022, ha erogato ricette per due laboratori di analisi, anch’essi sotto inchiesta, per la gran parte dei 200mila euro complessivi.

Negli otto mesi presi in considerazione il maggiore produttore di ricette è stato sempre Circiello: 27.873 prescrizioni per 54.726 farmaci, valore 550mila euro. Segue A.L. con 11.746 ricette per 22.717 medicinali, valore 240mila euro. Fanalino di coda M,D.B. con 9.316 ricette per 17mila farmaci e una spesa sanitaria di 173mila euro. Quasi tutta la spesa per i farmaci (860mila euro) è stata filtrata dalle sei farmacie coinvolte, una delle quali è la farmacia comunale di Pomigliano. Non si sa con esattezza quanto sia stato prodotto e speso nei periodi precedenti e successivi a quelli analizzati.