I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 37enne e un 21enne.

Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi nel parco Monaco di Melito.

Addosso sei dosi di cocaina, 45 bustine di marijuana, 29 stecchette di hashish e 264 euro in contanti ritenuto provento illecito. Finiti in manette, sono stati portati in carcere in attesa di giudizio.