Melito, furto in una scuola: rubati 15 computer

Furto di computer in un istituto scolastico di Melito. I ladri sono entrati in azione alla Giovanni Falcone, verosimilmente nella notte tra domenica e lunedì, riuscendo a portare via almeno quindici computer.

Stamani il dirigente scolastico, al rientro dopo l'ultimo ponte festivo, ha allertato i carabinieri della locale tenenza.

I militari dell'Arma di Melito e Marano stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere interne all'istituto.

La dinamica dell'irruzione nei locali del secondo circolo di corso Europa, una delle scuole con il maggior numero di iscritti della città, è tuttora al vaglio degli inquirenti.