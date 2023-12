Melito, gli allievi del Csf fanno la manutenzione alle aiuole di via Signorelli

Il CSF Centro Servizi e Formazione continua a dimostrare il suo impegno verso la comunità locale attraverso un progetto di riqualificazione urbana svolto dagli allievi del corso gratuito di Manutentore del Verde.

Nell’ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilità e Lavoro) finanziato dalla Regione Campania, il CSF ha dato il via a un’iniziativa finalizzata al ripristino di due aiuole situate in Via Signorelli, che necessitavano di interventi di manutenzione e valorizzazione.

Gli allievi del corso di Manutentore del Verde, selezionati e formati dal CSF, hanno messo in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo, lavorando attivamente sul terreno e contribuendo al restauro delle aree verdi presenti lungo Via Signorelli.

Grazie alla loro dedizione, competenza e passione per il verde urbano, queste due aree sono già state ripulite da erbacce e rifiuti e nei prossimi giorni subiranno una trasformazione importante, trasformandosi in spazi verdi ben curati e disponibili per la comunità locale.

Il lavoro svolto dagli allievi non solo ha migliorato l’aspetto estetico delle aiuole, ma ha anche fornito loro un’opportunità concreta di mettere in pratica le competenze apprese durante il corso, preparandoli in modo tangibile per il mercato del lavoro. Il CSF Centro Servizi e Formazione srl conferma così il suo impegno nella promozione dell’occupabilità e della formazione di qualità, offrendo ai giovani la possibilità di acquisire competenze pratiche e professionali necessarie per entrare con successo nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni sulle attività del CSF e sui programmi formativi offerti, si prega di contattare: Umberto Mazza - 347 7024205 Link alla cartella media: https://www.mediafire.com/folder/ls15gbw3nczji/Maunten