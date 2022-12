«Aiutatemi, sono sola e non mangio da tre giorni, non so davvero più come fare». È la telefonata d'aiuto che hanno ricevuto giovedì scorso i carabinieri da parte di una vedova 63enne di Melito. Subito i militari si sono attivati, proprio come fatto numerose volte durante la fase più acuta della pandemia, per portare il proprio aiuto. I carabinieri agli ordini del tenente Valerio Scatoletti si sono precipitati in casa della signora e una volta raggiunta la donna hanno scoperto una realtà ancora più difficile. Prima i militari si sono assicurati che dei medici visitassero la donna, poi una volta appurato che non fosse affetta da gravi problemi fisici, sono andati a far la spesa e le hanno portato qualche pasto caldo. Nei tre giorni precedenti la donna aveva mangiato soltanto uno yogurt. Allo stremo dopo giorni di digiuno, la vedova ha così pensato di telefonare al 112, confermando quanto l'Arma dei carabinieri sia tutt'oggi percepita dai cittadini non soltanto per la sua funzione securitaria, ma soprattutto sociale come ribadito più volte dal comandante provinciale di Napoli, Enrico Scandone.

APPROFONDIMENTI Musei, parchi e antichi mercati: in 7 giorni il grand tour a Napoli «Pesce “fuggito” dai piatti», la ricetta anticrisi dei vip E Ischia riaccende le luci: doni per i bimbi sfollati

La vedova - è stato accertato - non ha alcuna fonte di reddito, non percepisce pensione perché non ha ancora raggiunto l'età prevista. Ha un figlio che però, alla chiamata dei due carabinieri intervenuti in casa della signora, ha persino messo giù il telefono, incurante delle gravi condizioni della madre. Una condizione di estrema povertà per la 63enne, senza soldi per pagare le bollette, senza acqua in casa. Hanno provveduto i due carabinieri a portarle dei pasti caldi, frutta, pane, pasta. E, visto il periodo, nel pacco consegnato alla donna, i militari ci hanno messo pure un pandoro. Alle tristi condizioni economiche per la donna si aggiunge, di conseguenza, un forte stato depressivo. Probabilmente proprio la profonda depressione non ha neppure suggerito alla donna di interessarsi per ricevere dei sussidi economici da parte del Comune o dello Stato come ad esempio il reddito di cittadinanza. L'unica idea che la signora ha avuto, quando ormai le mancava ogni forza, è stata di telefonare al 112.

Ed è proprio grazie ai carabinieri che da ieri si è attivata una lunga gara di solidarietà per prestare soccorso alla signora. Tantissime le telefonate al 112 di persone che si sono offerte di fare la spesa alla donna, darle aiuto e conforto. Tra i tanti che si sono attivati anche il sindaco di Melito, Luciano Mottola. «Se da una parte - ha riconosciuto il primo cittadino - c'è da applaudire i militari per aver subito raccolto il grido disperato d'aiuto, dall'altra avevamo il dovere di agire, perché non si può restare indifferenti dinanzi a ciò». Il sindaco si è presentato in casa della donna con un pacco natalizio e si è fatto raccontare le gravi condizioni della vedova. «Da quando è morto il mio compagno - ha detto la donna - non ho più cucinato». Un ristoratore di Melito si è offerto di cucinarle un pasto caldo a pranzo e a cena fino a quando la donna non risolverà la sua situazione. E così, dopo tanto tempo, per la donna sono arrivate anche le telefonate di alcuni parenti che, almeno per le ricorrenze natalizie, le hanno proposto ospitalità. Risolto quindi per il cibo, bisognerà quindi provvedere come garantire con dei sussidi l'autosufficienza della donna, ma soprattutto darle quel calore umano che manca a chi, soprattutto a Natale, è lasciato alla più profonda solitudine.