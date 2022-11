Un albero di Natale? No, una pianta di marijuana alta tre metri: denunciata donna a Melito di Napoli

Sembrava quasi un albero di Natale ed invece si trattava di una pianta di marijuana alta ben tre metri. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Melito di Napoli. Sono stati i militari della locale Tenenza a perquisire l'abitazione di una 57enne del posto.

L'aroma di marijuana era forte a via Sandro Pertini e così i militari hanno pensato di approfondire: la pianta, un esemplare dell'altezza di circa 3 metri per un diametro di 22 centimetri, è stata sequestrata. Denunciata una donna per detenzione di sostanze stupefacenti.