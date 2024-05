Melito, arrestati 4 pusher: spaccio nel rione popolare

È nella 219 che i carabinieri della tenenza di Melito hanno arrestato 4 pusher. Erano nel rione popolare, in strada, e sono stati sorpresi a cedere droga in cambio di denaro. Prima di essere fermati, hanno provato a lanciare via un sacchetto.

All’interno 9 grammi di hashish, una bustina di marijuana, una dose di cocaina e 15 di crack. Addosso a due dei 4 ben 890 euro, verosimilmente provento illecito.

In manette sono finiti Salvatore Mele, Raffaele Tutino, Vincenzo Esposito e Vittorio Giuliano Stavola. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.