A Sorrento il mercato settimanale del martedì continuerà a svolgersi al parcheggio «Terminal» di via San Renato. Almeno per tutto il mese di marzo. La decisione - che consente agli operatori di tirare un sospiro di sollievo e accolta con soddisfazione anche dai tanti che preferiscono fare shopping di abbigliamento, casalinghi e alimentari tra le bancarelle - è frutto di un accordo tra il Comune e la Cooperativa Torquato Tasso che detiene l'area.

APPROFONDIMENTI Turismo, allarme Pasqua Bollette, costi in aumento ad aprile?

Il contratto, siglato nel 2011 e della durata di 12 anni (6 anni ai quali se ne aggiungono altrettanti in caso di tacito rinnovo), è scaduto il primo marzo. Ma già ai primi di febbraio il legale rappresentante della società titolare del parcheggio, Alfonso Ronca, ha sollecitato l'amministrazione perché ci si sedesse intorno ad un tavolo per definire le modalità per proseguire con la locazione. Invito caduto nel vuoto. Solo nei giorni scorsi, quando ormai si profilava la rottura definitiva, le parti hanno concordato per la proroga di un mese. Lasso di tempo durante il quale si tenterà di raggiungere una intesa economica per stipulare una nuova convenzione.

La decisione dell'accordo che consente di scongiurare, almeno per ora, lo stop all'attività dell'area mercatale, è stata comunicata dal comune di Sorrento con una nota ufficiale inviata all'Associazione nazionale ambulanti Ugl a firma del dirigente Suap, architetto Filippo Di Martino, con la quale si informano gli operatori di aver prorogato la validità delle concessioni di posteggio fino al prossimo 31 marzo, avendo acquisito dalla società Cooperativa Torquato Tasso, la disponibilità per questo lasso di tempo all'utilizzo dell'area di sosta.

«La nota scaturisce da una lunga interlocuzione ed incontri svolti tra le parti alla presenza del sindaco Massimo Coppola, e della nostra associazione per scongiurare il rischio di chiusura del mercato e la cessazione dell'attività per circa 100 ambulanti, con la perdita di un servizio essenziale per la città di Sorrento, a causa della scadenza del contratto di locazione fanno sapere i venditori - Ana-Ugl ringrazia il primo cittadino, il proprietario dell'area, il dirigente Suap e tutti i soggetti coinvolti nella decisione». La proroga però, se è vero che assicura la permanenza degli stand presso il parcheggio «Terminal» ancora per i martedì del mese di marzo, già a partire da domani, non rappresenta una certezza per il futuro.



Gli operatori, comunque, si dicono fiduciosi, ritenendo «che presto si addiverrà ad una soluzione definitiva che garantirà la prosecuzione dello svolgimento del mercato settimanale per i prossimi anni e per il conseguente rinnovo delle concessioni a tutti gli ambulanti fino al 2032, come stabilito dalla normativa vigente e dalla Regione Campania».

Per raggiungere questo obiettivo di medio-lungo termine è necessario che le parti raggiungano un accordo che possa soddisfare tutti. Intesa che al momento manca, altrimenti, è chiaro, che invece della proroga di un mese si sarebbe arrivati alla stipula di un nuovo contratto di locazione pluriennale. Probabilmente ha un peso determinante il residuo di 123mila euro che la Cooperativa Tasso deve ancora versare al Comune per la concessione relativa al servizio di trasporto pubblico nell'ambito cittadino svolto nel periodo tra il 2004 ed il 2012.