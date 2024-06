Novemila chilometri di distanza. 400 euro un volo da Napoli per Dacca, con uno scalo a Dubai. Attraversi il mondo ma ci arrivi. Ci metti un giorno intero ma ce la fai. E non è affatto difficile. Mentre tutti i riflettori vengono puntati sul Mediterraneo e sulle traversate della disperazione sui barconi della morte, i veri flussi di migranti arrivano da altre rotte. I dati portati dalla presidente Meloni alla Direzione antimafia sulle anomalie nei flussi, soprattutto dal Bangladesh verso la Campania, sorprendono solo chi non ha osservato con attenzione il fenomeno migratorio sui territori. Non sbarcano, i bangladesi (o bengalesi, o bengalini: si può dire in tutti i modi), si imbarcano ai gate dei loro aeroporti e arrivano placidi come fossero turisti, invogliati perfino dalle agenzie di viaggio, e spinti dai loro connazionali che hanno già fatto in precedenza il passaggio e gli preparano accoglienza e collocazione, un letto e un lavoro. Ci si muove in gruppo, si costruiscono comunità.

Bangla Campania

È nata così Bangla Campania, sulle mappe ancora segnata come Palma Campania, che ha fatto da apripista negli anni scorsi. Su 16mila persone iscritte all'anagrafe del piccolo comune a est di Napoli, oltre 2mila sono del Bangladesh. A questi vanno aggiunti molti altri che nei registri comunali non sono proprio annotati. Si arriva oltre i 3mila. Per avere una idea delle proporzioni, si pensi che in tutta Napoli ci sono meno residenti del Bangladesh di quanto ce ne siano a Palma Campania. In tutta la Regione, i residenti provenienti dal Bangladesh sono circa 12mila. Duemila solo a Palma. Come abbiano scelto proprio questo posto, è legato esattamente alla dinamica di questo tipo di migrazione. Ci si muove in gruppi, si formano delle comunità. Vincoli familiari e di territorio, di fatto si ricostruiscono gli isolati delle città di origine. Così Palma Campania è diventata la Dacca del napoletano. Ma poi il modello si è irradiato nei dintorni. A San Giuseppe Vesuviano sono residenti 2.174 bangladesi, anche qui più di Napoli in una cittadina che non è nemmeno la decima parte del capoluogo. Altri 900 a San Gennaro Vesuviano, altri 400 a Ottaviano. Anche qui, i termini di paragone sono con altri comuni delle stesse dimensioni: a Bacoli risiedono 5 bangladesi, a Marano 9, ad Arzano 6. Cosa determina una sproporzione così rilevante di insediamenti? Naturalmente, il lavoro.

Il tessile

Una fitta rete di sartorie, anche di piccole dimensioni, con fabbrichette improvvisate, al servizio sia delle grandi griffe della moda che dell'arcipelago tessile dei mercati a basso costo. Il luogo ideale per una manovalanza pronta a turni massacranti e a condizioni di vita difficili. Si insediarono così i primi operai bangladesi, che ne richiamarono altri fino ad arrivare ai numeri di oggi. Più cresceva il tessile, più aumentavano i cittadini del Bangladesh: fratelli, sorelle, mogli, figli, cugini. Poi, il salto. Da operai a padroncini. Si calcola che almeno il 60% dei migranti bangladesi, dopo un certo periodo di lavoro dipendente, si mette in proprio e ricrea una sua catena, che ovviamente fa da richiamo per altri connazionali. In provincia di Napoli, il sistema vesuviano si è allargato anche al frattese. A Casandrino risiedono oltre 600 bangladesi, a Grumo Nevano 483, a Sant'Antimo 375. Anche qui, il richiamo è quello degli opifici. Tessili e calzature, laboratori piccoli che lavorano per grandi marchi. E anche qui lo stesso circuito: prima si è operai, poi ci si mette in proprio. Ovviamente, la comunità poi organizza anche una sua rete commerciale: negozi gestiti da bengalesi dove spendono bengalesi e dove lavorano bengalesi; ristoranti dello stesso genere.

Lo sfruttamento

Ma non si faccia l'errore di pensare che sia una storia di autodeterminazione e riscatto. È anche una storia di sfruttamento e di illusione. I giovani migranti, in Bangladesh, vengono chiamati i guerrieri delle rimesse. Sono tra quelli che trasferiscono più soldi nei paesi di provenienza, accontentandosi qui di vivere in condizioni estreme di disagio. Ma l'Occidente non gli viene raccontato così. Il Dalal, il mediatore, l'equivalente dello scafista per chi tenta il viaggio in mare, promette prospettive straordinarie e chiede tariffe di 10mila euro per organizzare visto, viaggio, e approdo, con la richiesta dall'Italia di un datore di lavoro che spesso è un connazionale che ha aperto una sua attività. Con il risultato che quando questi giovani arrivano non trovano l'eden ma stanze dove dormire in 15, laboratori dove lavorare 12 ore consecutive, e i primi mesi solo per ripagare i debiti contratti per fare il viaggio, e poi lavorare molto solo per mandare soldi a casa. La terra straniera la bidesh si trasforma così in qualcosa di molto simile alla madre patria, ma non riescono nemmeno a tornare. Chi torna, ha fallito. Chi torna, ha la colpa di non esserci riuscito. Chi torna, non ha alcuna strada. Così si rimane come prigionieri di un destino di povertà e fatica che ti insegue ovunque, anche a Bangla Campania.