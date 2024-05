La prima campagna elettorale dove a dominare sono le immagini virtuali, prima ancora dei contenuti, con i candidati sindaco che sono fotografati e ripresi in video in ogni posto della città e condivisi soprattutto sui due social più diffusi Facebook ed Instagram. Addio, quasi, ai tradizionali manifesti che sono sempre più ridotti a simbolo nostalgico piuttosto che a reale veicolo di comunicazione, visto che quasi tutte le generazioni, dai bimbi ai nonni o più, sono ormai proiettate nella realtà virtuale.

APPROFONDIMENTI Torre Annunziata, controlli

e 208 identificati Castellammare, sgombero dopo 35 anni liberate le case abusive

Sono trascorsi appena sette anni dalla campagna elettorale precedente ma per il mondo dello smartphone è più di un’era geologica e gli aspiranti alla fascia tricolore si sono adeguati con le opportune differenze. Mancano ancora quasi due settimane al voto che, è bene ribadirlo, non sarà determinato dal successo o meno di like ai profili o alle istantanee diffuse in rete, ma uno sguardo alle pagine dei candidati ci restituisce almeno in minima parte il sentire diffuso dei cittadini oplontini.

Millennials

Se è vero che social che vai generazione che trovi, la candidata del M5s Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto con i suoi oltre mille seguaci non teme confronti sul social blu di Zuckerberg, affollato principalmente da boomers e generazione X, ma anche da molti millennials. Quasi dimezzati, in termini sempre di seguaci, i profili di Corrado Cuccurullo del centrosinistra e dell’indipendente Lucio D’Avino con la sua Oplonti Futura. Praticamente allo start la pagina di Carmine Alfano del centrodestra, ferma ad un centinaio di proseliti, nonostante nella vita reale sia quello più attivo dal punto di vista degli incontri istituzionali. L’ultimo ieri sera con Vittorio Sgarbi e, nei giorni precedenti, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Proprio durante quest’ultimo incontro una nota negativa: l’ex premier a braccetto con un suo candidato al consiglio comunale richiamato nella relazione della commissione d’accesso per le parentele scomode e per le frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata.

I follower

Ma la battaglia dei numeri da Facebook ad Instagram cambia completamente lo scenario della competizione, con un abisso che separa il giovanissimo D’Avino con un migliaio di follower dai suoi rivali alle prossime amministrative. Forte dei video che produce, delle infografiche ma soprattutto grazie ad una lista di giovani professionisti, il leader di Oplonti Futura ha staccato di molto i suoi competitor nel social per eccellenza della generazione Y e di quella Z, ovvero di coloro nati dal 1981 ad un decennio fa. Per trovare il secondo, ovvero Corrado Cuccurullo, occorre scendere ai poco più di 200 seguaci. Non becca l’ultimo posto questa volta Carmine Alfano, con poco più di 100 follower, mentre sotto i cento Zeppetella Del Sesto.

Metri di misura che non sono un campione statistico valido ma restituiscono in minima parte la percezione dei cittadini, presentando una spaccatura tra le diverse generazioni. Da un lato i cinquantenni e sessantenni proiettati tra messaggi rassicuranti e progetti di cambiamento più o meno radicale della città, spesso gli stessi degli ultimi decenni, che hanno individuato il loro possibile sindaco tra il candidato del M5s e quello del centrosinistra; dall’altro i giovani e giovanissimi, ma non solo, che stanchi della situazione in cui versa la città e del degrado diffuso e disillusi dalle promesse non mantenute che i politici degli ultimi quattro decenni hanno fatto ai loro genitori e nonni, si rivedono nei messaggi di rottura con il passato che sono propri del leader di Oplonti Futura.