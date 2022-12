Nuove perquisizioni e un'altra persona iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle minacce nei confronti di Carmela Rescigno, la presidente della commissione regionale anticamorra alla quale il 25 ottobre scorso, proprio alcuni giorni prima la sua indicazione alla guida della commissione d'inchiesta, fu recapitata una busta con un proiettile.

Salgono a due i presunti responsabili dell'intimidazione.



Dopo il coinvolgimento di un uomo di 67 anni, residente a Castello di Cisterna, Comune dal quale fu effettuata la spedizione, e considerato colui che materialmente avrebbe inviato il plico giallo con la cartuccia calibro 9 recapitato poi a casa della consigliera regionale, l'inchiesta si sarebbe ora concentrata su Marigliano, dove nei giorni scorsi sarebbe stata effettuata una perquisizione in un bar della città.

Controlli anche nell'abitazione di un altro uomo ora iscritto nel registro degli indagati: secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una persona conosciuta dalla Rescigno. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Nola, diretta dal capitano Gerardo De Siena e proseguono incessantemente per chiudere il cerchio intorno alle cause ed ai mandanti del gesto intimidatorio. A prelevare la busta con il proiettile dalla buca della posta della casa di Camposano fu il figlio dell'esponente della Lega che rimase molto turbato per l'accaduto. Sull'inchiesta, coordinata dalla Procura di Nola si mantiene il più stretto riserbo ed il lavoro degli investigatori prosegue incessante.