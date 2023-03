Atto intimidatorio nei confronti di un giornalista e dipendente del Comune di Calvizzano. Nel mirino dei balordi, che l'altra sera hanno lanciato biglie contro la finestra di un appartamento di via Unione Sovietica, sono finiti Bruno Giaquinto e i suoi familiari. Alle 20.30 mercoledì due persone in sella a uno scooter, probabilmente muniti di fionda, hanno scagliato biglie contro la finestra al primo piano. In un primo momento si era ipotizzato si trattasse di proiettili.

I carabinieri, allertati dal giovane giornalista, stretto collaboratore del sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, hanno impiegato diverse ore prima di sciogliere il dubbio. Biglie lanciate da distanza ravvicinata, che avrebbero potuto arrecare seri danni. Giaquinto, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia ai carabinieri. «Un atto vile e sconcertante - scrive in una nota il sindaco Pirozzi - che colpisce una persona impegnata nella vita civica. Giaquinto è un giornalista che collabora con una testata locale e c'è ragione di credere che l'evento sia associabile all'attività di denuncia che svolge riguardo fatti ed eventi che si verificano sul territorio di Marano».

Gli fanno eco i consiglieri regionali Pasquale Di Fenza e Severino Nappi. «Desidero esprimere la mia solidarietà al giornalista Bruno Giaquinto, vittima di un grave atto intimidatorio - sottolinea Di Fenza - Bruno è da sempre attivissimo sul territorio di Marano, spesso denuncia fatti ed eventi criminosi che si verificano sul territorio e in particolare nel luogo dove risiede».