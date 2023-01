Il mare incontaminato della splendida baia di Ieranto punto di partenza per una nuova vita. L’opportunità di riscattare gli errori del passato è offerta a un gruppo di cinque ragazzi dell’Area penale di Napoli inserito nel progetto Bust Busters. Si tratta dell’iniziativa curata dalla sezione MareNostrum dell’Archeoclub d’Italia presieduto da Rosario Santonastasio e realizzata in collaborazione con il Centro di giustizia minorile della Campania.



Dopo diverse lezioni teoriche e pratiche, i giovani hanno ottenuto il brevetto da sub. E ieri, grazie alla sinergia con l’Area marina protetta di Punta Campanella guidata dal presidente Lucio Cacace, hanno avuto la possibilità di immergersi nelle acque cristalline di Ieranto, zona a riserva generale del Parco, per scoprire la meravigliosa biodiversità presente nei fondali e comprendere l’importanza di tutelare e salvaguardare questo patrimonio ambientale sommerso. Purtroppo l’influenza di stagione non ha risparmiato i giovani sommozzatori e così ieri mattina a imbarcarsi dalla Marina della Lobra di Massa Lubrense alla volta della baia di proprietà del Fondo per l’ambiente italiano erano solo in due. «Ci dispiace per i nostri compagni - confidano Carlo e Giuseppe (sono nomi di fantasia) - che attendevano con ansia, come noi, questo momento, per la possibilità di scoprire le bellezze del mare della penisola sorrentina». Avranno di certo modo di rifarsi.

Carlo e Giuseppe, accompagnati dagli istruttori di MareNostrum, hanno potuto ammirare il tesoro di biodiversità racchiuso nello scrigno di Ieranto. «Durante i corsi abbiamo già fatto immersione a Nisida - spiegano Carlo e Giuseppe - ma qui è davvero bello. Uno spettacolo della natura. Ci hanno spiegato che in questo sito l’Area marina protetta ha censito 260 specie di flora e fauna diverse: una ricchezza enorme».

Ma i ragazzi del progetto Bust Busters non fanno immersioni solo per il piacere di scoprire il variegato mondo sottomarino. «Il nostro obiettivo è crearci una prospettiva di lavoro per il domani», mettono in chiaro Giuseppe e Carlo, parlando anche a nome dei loro amici assenti. «Siamo stati coinvolti nel progetto dell’Archeoclub d’Italia dal Tribunale per i minori - precisano i ragazzi -. Poi ci siamo appassionati sempre più e ora la nostra aspirazione è che questo possa rappresentare il nostro futuro». Senza il rischio di finire di nuovo nelle maglie della legge.

«Il nostro compito è quello di rieducare avvicinando i giovani al mondo del lavoro - evidenzia Giuseppe Centomani, dirigente del Centro di giustizia minorile della Campania -. In particolare, attraverso il progetto Bust Busters, coinvolgiamo in un programma triennale un gruppo di ragazzi nelle attività in mare per fare in modo che, una volta ottenuto il brevetto, possano specializzarsi e acquisire la qualifica di operatore tecnico subacqueo». Si tratta dei sommozzatori che, molto spesso, operano negli scali portuali come supporto agli armatori e ai diportisti. Altri, invece, scelgono di diventare guide diving. Per i giovani del progetto Bust Busters, però, si vuole andare oltre, grazie al supporto del ministero della Giustizia. «Intendiamo dare vita a una cooperativa in grado di fornire servizi altamente specializzati - spiega Centomani - nella quale inserire gli operatori subacquei adeguatamente formati. Oggi abbiamo già con noi qui a Massa Lubrense un rappresentante dell’acquedotto di Bari venuto a valutare le capacità dei ragazzi».

Il gruppo già in possesso del brevetto è formato da giovani tra i 16 ed i 20 anni destinatari di pene accessorie come la messa in prova o il soggiorno in comunità per aver avuto guai con la legge. Progetto che già può contare su nuove adesioni. «Abbiamo già altri cinque ragazzi pronti per la campagna 2023», conclude il dirigente del Centro di giustizia minorile della Campania. Presto anche loro potranno esplorare le meraviglie della baia di Ieranto.