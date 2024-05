«Sarà un sogno. Ma speriamo di partecipare agli europei tra un anno, e poi alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028». Fisico minuto, ma grinta da vendere e tanta forza, Alessandra Falco, 17 anni, e Valeria Giannotti, 18 anni, mezzofondiste di valore nazionale della “Caivano Runner” hanno gli occhi lucidi davanti all’ingresso del nuovo centro sportivo, inaugurato martedì dalla premier Giorgia Meloni.

«Finalmente un centro sportivo all’avanguardia, dove allenarci. Lo abbiamo pensato e sperato solo nei nostri sogni, ma quello che stiamo guardando è una realtà che ci rende felici. E lo saremo di più quando, tra due mesi, potremmo correre sulla pista di atletica, e abbandonare quella “pistina” di una scuola media, lunga solo 198 metri». I segni del destino. C’è un filo invisibile che unisce Caivano, i sogni dei ragazzi che fanno sport o che vorrebbero fortemente praticarlo per scappare dal degrado, e l’indimenticabile Pino Daniele, al quale - con una scelta molto felice e significativa - è stato intitolato il nuovo centro sportivo, inaugurato martedì dalla premier Giorgia Meloni, e noto fino a ieri come Delphinia, diventato un vero inferno in terra, deposito di “monnezza” tossica, e luogo di morte per droga.

Pino Daniele scriveva: «Forse per sognare ancora, sì ancora» nella struggente Anna verrà (1989). Una profezia, quella del sognare ancora, che si è materializzata in questi primi giorni di “open day” pomeridiani che proseguiranno fino al prossimo 9 giugno, che hanno visto varcare l’ingresso del centro sportivo-ricreativo circa 2.500 persone, quasi annichilite e attonite di fronte a tanta bellezza. Gli adulti, le famigliole con figli al seguito, sciamano accompagnati dal personale del centro tra le varie strutture. Guardano, scrutano, stupiti come bimbi davanti allo zucchero filato. Molti, anzi tanti, sono venuti a piedi dal Parco Verde, che dista meno di trecento metri.

Sono solo pochi metri, una distanza che diventa siderale, anni luce tra quell’inferno di cemento prefabbricato di questi alloggi provvisori, che cade a pezzi e che la sera fa i conti con un buio dei viali più impenetrabile come quello di un’anima nera. E dal Parco Verde, arrivano Cosimo, 11 anni, fisico massiccio, faccia da birba e occhi attentissimi, insieme ad un amico, Francesco, 16 anni, taciturno. «Voglio fare il pugilato», sbotta Cosimo. Gli chiediamo se è questo il suo sogno. Cosimo risponde all’istante, «Non sogno! Ma la boxe è il mio progetto di vita. Mi sono annoiato di fare a botte per strada. E mica voglio diventare un mazziere per quelli lì? Mi guadagnerò da vivere sul ring».

Il fresco inaspettato spinge altre famiglie e ragazzi a entrare nel Centro. Giovanni, 14 anni, e suo fratello Pasquale, 13 anni, zainetto sulle spalle, e palla da basket, si materializzano nel vialetto che conduce al campo della pallacanestro. Arrivano dalla vicina Cardito. «Un sogno giocare uno-contro-uno su questo campo – commenta Giovanni, primo liceo scientifico a Caivano - ma non ho velleità di diventare un giocatore professionista. Lo sport fa bene a mente e corpo. Mi chiedi qual è il mio sogno davanti a questo gioiello? Bene. Spero che attiri tanti ragazzi, strappandoli alla strada e alla lusinghe della criminalità. Staremo tutti più tranquilli».

Stupore, tanto, nella nuova piscina, la più visitata. Ad accogliere i visitatori Andrea Manzi e Antonio Giamundo, istruttori di nuoto della Fiamme Oro. Spiegano. Parlano con tutti. Persino con due fratellini, un maschietto e una femminuccia, che messi insieme non arrivano a sette anni. Uno dei due istruttori, colpito dallo sguardo incantato del bimbo, si accuccia accanto al piccolo, che ascolta seguendo con gli occhi, le indicazioni dell’istruttore. Una tenerezza. Affollata anche la palestra della box e l’annesso tatami per il judo.

A spiegare la bellezza di queste discipline il maestro Peppino Foglia, per i guantoni, e Massimo Parlato, per il judo. Maestri che “fabbricano” da anni atleti per le olimpiadi. E accade che su una panchina del parco Livatino, vada a sedersi nonna Alfonsina, 93 anni, che inizia a sferruzzare chissà cosa. Senza guardare l’andamento delle mani. Osserva tutto. E commenta: «Che bel posto. Tanti alberi, un bel verde e, soprattutto, tanti giovani. Ci verrò tutti i giorni, è una cura per la vecchiaia».

Il più stupito di tutti è Nicola Perrone, direttore del centro Pino Daniele. Fisico asciutto, abbronzato. «Non ci aspettavano tanta gente. Un successo clamoroso», dice. Poi snocciola il cronoprogramma per i prossimi giorni. «Gli open day, continueranno di pomeriggio fino al 9 giugno. Mentre da oggi, di mattina saranno riservati alle scuole. Dal 10 giugno, invece, fino al 6 settembre, partiranno gli Illumina Caivano Camp, dedicati ai ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Si svolgeranno dal lunedì-venerdì (ore 8 - 16.30) con l’unica eccezione di una chiusura del Centro Sportivo dal 12 al 18 agosto. Il costo per i campi estivi sarà di 40 euro a settimana o con la formula giornaliera che prevede un ingresso di 10 euro (sarà incluso un kit Illumina e il pasto). Nello stesso periodo, dalle 17 alle 20, sarà possibile fruire degli spazi esterni (prenotazioni giornaliere di campi di calcetto, tennis, padel e bocce), della piscina e del solarium. L’area verde “Livatino” e il Playground avranno un accesso libero dalle 8 alle 22». Davvero un bel sogno diventato realtà.