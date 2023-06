Monte di Procida, via al laboratorio «Disegniamo l'offerta turistica»

Parte il 26 giugno il laboratorio Disegniamo insieme l'offerta turistica di Monte di Procida, organizzato da Hearth, startup innovativa nata per la valorizzazione del Patrimonio Italiano Invisibile e Netural Coop, impresa sociale che promuove lo sviluppo dei territori attraverso la riqualificazione urbana e la creazione di servizi e spazi per la comunità.

Il corso è composto da 8 incontri formativi di 3 ore ciascuno che hanno lo scopo di creare un modello di ospitalità per i visitatori di Monte di Procida che li faccia sentire accolti dalla comunità e li conduca alla scoperta del territorio, valorizzando il suo potenziale inespresso.

Presentato lo scorso 12 giugno presso la Sala Consiliare del Comune di Monte di Procida, il Laboratorio è aperto a imprese, associazioni, professionisti, artigiani e cittadini interessati a partecipare attivamente alla creazione collettiva di una nuova offerta turistica e alla promozione di Monte di Procida a livello internazionale.

L'offerta turistica sarà costruita a partire dalla comunità che vive quotidianamente Monte di Procida, per creare consapevolezza dell'identità del luogo, dei suoi valori e coinvolgere nel processo di crescita la parte più autentica del territorio: chi lo vive e lo ama ogni giorno.

L'obiettivo è distaccarsi totalmente dalle forme di sviluppo territoriale finanziate da fondi pubblici, puntando invece sull'ascolto e sul coinvolgimento della Comunità locale e realizzando per la prima volta un progetto sperimentale per attrarre un turismo di qualità e sostenibile, fuori dai circuiti convenzionali, in grado di restituire valore a territori dall’enorme potenziale inespresso, che fanno fatica ad emergere e, anzi, sempre di più rischiano di scomparire e di perdere la propria identità culturale e storica e le proprie tradizioni.

In base ai dati Istat, il 62% dei flussi turistici in Italia fino al 2019 si concentrava in soli 55 Comuni su un totale di 7.903.

Il trend è in rapido cambiamento: secondo l'American Express Global Travel Trends Report 2023, la generazione Z e i Millennial sono alla ricerca di esperienze diverse: il 68% degli intervistati preferisce destinazioni meno conosciute prima che diventino famose e il 79% desidera immergersi in una destinazione vivendola come un abitante del posto.

Il percorso formativo prende spunto da questi dati per fornire ai partecipanti competenze trasversali, necessarie per raccontare il territorio e attrarre un turismo di qualità, e gli strumenti per applicarle in pratica. Entro il 7 luglio, i partecipanti al laboratorio elaboreranno un'offerta turistica ritagliata perfettamente sul territorio, proponendo esperienze che permetteranno ai visitatori di scoprire la parte più autentica di Monte di Procida.

Oltre ai fantastici panorami e alla famosa cistecca, i viaggiatori potranno pescare in mare con i pescatori locali e cucinare il pesce presso uno dei ristoranti convenzionati, partecipare alla raccolta dell’uva nei vigneti a piede franco tipici dell’area flegrea, cimentarsi nella tessitura della juta con tecniche tradizionali, salpare sull’antico gozzo a vela latina o librarsi nel cielo al fianco dei giovani appassionati dell'Aeroclub di Capua, per ammirare dall’alto la costa e le bellezze del territorio.

Il Laboratorio si avvale del Patrocinio Morale del Comune di Monte di Procida e della collaborazione di sponsor quali: PLC city, Al Chiar di Luna, Ciro Mazzella Paninoteca dal 1974, Mazzella Gastropub, Non solo Mozzarella, Phlegráia, Toastiamo. È parte del più ampio progetto per il potenziamento dell'offerta turistica di qualità a Monte di Procida. Il suo modello di finanziamento dal basso, che si avvale della collaborazione dei cittadini e delle imprese locali, è stato insignito da SMAU - la principale fiera italiana dedicata all'innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori - del Premio Innovazione SMAU 2022 per l’impatto sul territorio e l’utilizzo innovativo del crowdfunding come strumento di sviluppo e marketing territoriale.

Le linee guida che saranno sviluppate a Monte di Procida attraverso il Laboratorio saranno il modello su cui prenderanno forma i progetti futuri di Hearth sul territorio nazionale, per far scoprire quei meravigliosi luoghi italiani, autentici e particolari, che sono ora sconosciuti ai più.

Sede del percorso formativo sarà la Sala Consiliare del Comune di Monte di Procida.