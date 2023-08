Non ci sono solo i danni al territorio e alle persone. Fra le vittime dell'ultimo, disastroso incendio appiccato dai piromani e che ha letteralmente bruciato il fianco a sud ovest del Monte Epomeo, ci sono anche tanti elementi della flora e della fauna di Ischia, pezzi importanti di una straordinaria e a tratti unica biodiversità riconosciuta a livello internazionale e certificata da organismi scientifici dell'Unione Europea. Vite "silenti" che l'altra notte, fra il fumo e le fiamme hanno concluso in maniera tragica la propria esistenza oppure si sono viste privare di un sicuro rifugio e delle fonti alimentari di sempre.

APPROFONDIMENTI Incendia l'auto di lei per gelosia, denunciato un 26enne Incendio capannone a Napoli Est, le analisi: «Alti livelli di diossina» Napoli, scritta in codice contro la polizia alla stazione: ipotesi anarchici

Non c'è solo il gregge di pecore ad aver perso una consistente fetta di pascolo montano. A loro in qualche modo sopravvivenza e cibo saranno garantiti in qualche modo dall'ultimo pastore di Serrara Fontana. L'altra notte, ad aver perso tutto sono stati conigli selvatici, falchi, beccacce ed altre specie di volatili e piccoli mammiferi, oltre ai danni causati a piante di basso fusto e arbusti che fanno parte della sempre più rarissima "macchia mediterranea».

Le immagini del giorno dopo il rogo, il peggiore nella storia dell'isola d'Ischia, mostrano una grossa area di montagna dove quasi tutto è andato in cenere sotto la spinta aggressiva delle fiamme alimentate a dismisura dal vento. Dal versante di Serrara, passando per Panza e fino a Forio, non è rimasto quasi nulla di quel sottobosco che donava alla parte meridionale dell'Epomeo quello che era indubbiamente uno scenario di vita e floridezza visibile dal mare. Oggi solo rocce, terreno brullo e cenere. Morti fra le fiamme o soffocati nelle loro tane dal fumo, i conigli selvatici e altri mammiferi di piccola taglia, la aviofauna non avrà sorte migliore nei prossimi giorni e settimane. Gli uccelli stanziali hanno perso rifugi sicuri e soprattutto fonti di cibo, anche di origine animale, finite irrimediabilmente in cenere, e la situazione non sarà migliore per i migratori che a loro volta, facendo sosta sul versante sud ovest dell'isola, trovavano rifugio temporaneo e cibo.

Sulla vetta dell'Epomeo i rari esemplari di falco come il gheppio o il nibbio avranno maggiori difficoltà a reperire le loro prede in un habitat che a lungo resterà inospitale e desolato. Se la macchia mediterranea conserva infatti una specifica importanza è perchè a differenza dei boschi, caratterizzati da alberi a fusto più alto, essa pullula di quella vita ed è fondamentale nella catena alimentare.

La avifauna ischitana è caratterizzata dalla presenza di moltissime specie: alcune stanziali come il pettirosso, il merlo, il falco pellegrino e, da qualche anno, la tortora; più spesso migratorie come la beccaccia, la quaglia e rapaci come il nibbio e il falco di palude. Tra i mammiferi il coniglio selvatico nel sottobosco del Monte Epomeo, nella macchia costiera e nelle zone agricole abbandonate. Sui versanti costieri il gabbiano reale. La Regione, in attuazione di due Direttive Comunitarie "Habitat", aveva già in passato individuato sull'isola i cosiddetti "Siti di Importanza Comunitaria", "Zone di Protezione Speciale". Fanno parte delle zone Sic tutte le pinete, le rupi costiere e le 14 stazioni dove cresce il raro "Cyperus Polystachyus" o papiro delle fumarole, una specie rara che cresce in prossimità delle sorgenti fumaroliche dell'isola.

«Ischia ha una varietà di fauna e flora difficilmente riscontrabile in altre località, da valorizzare anche per il ritorno turistico», sottolinea Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia. Negli ultimi anni è cresciuto sempre più infatti l'interesse turistico per la parte interna e "montana" dell'isola, per godere di spettacolari panorami o osservare il volo degli uccelli migratori».