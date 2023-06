Monte Faito, anche i cittadini di Pimonte pagheranno tariffe residenti per la funivia

A Faito anche i cittadini di Pimonte potranno salire in funivia con tariffe ridotte da residenti. L'annuncio è del sindaco della cittadina dei monti Lattari, Francesco Somma, entusiasta del risultato ottenuto.

«Il Faito è anche nostro-scrive sui social-e continua. Cari cittadini, ho

un grande cosa da dirvi! Finalmente i cittadini del nostro territorio potranno usufruire della Funivia per il Faito con la tariffa agevolata “residente”. Un risultato che premia l’impegno che come Amministrazione Comunale avevamo chiesto all’Eave tutto il lavoro effettuato. Una gran bella notizia! Finalmente da oggi tutti i cittadini di Pimonte che vorranno recarsi con la funivia sul Monte Faito saranno ufficialmente considerati “residenti” e potranno beneficiare della tariffa ridotta per il viaggio di andata e ritorno. La tariffa sarà di 5,90 € invece di 13,00 €».

Sempre il primo cittadino spiega online. «Pimonte vuol dire “ai Piedi del Monte” e quel Monte è proprio il Monte Faito, la nostra stupenda e maestosa montagna che ci protegge e con i suoi paesaggi ed i suoi colori scandisce i tempi delle nostre stagioni. Pimonte, insieme a Vico Equense e Castellammare è uno dei tre comuni che abbraccia completamente il Monte Faito e poterlo raggiungere agevolmente e a costi contenuti con il trasporto pubblico locale della funivia rappresenta un grande vantaggio. Per questo importante risultato voglio ringraziare quanti hanno lavorato per approvare la nostra richiesta: il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, i dirigenti di EAV Umberto De Gregorio e Pasquale Sposito, la Fondazione Monti Lattari e la sua presidente Mariella Verdoliva. Vi chiedo scusa se a volte venite alla Casa Comunale per portare i vostri problemi, le vostre preoccupazioni, le vostre necessità e non mi trovate.

Oppure magari non trovate quel determinato Assessore o Consigliere delegato o il responsabile dell’ufficio che può risolvere il vostro problema».

«Ma c’è un motivo! Succede perché molto spesso siamo a difendere i diritti dei nostri cittadini, a combattere nelle sedi opportune per ottenere ciò che è giusto che ci venga riconosciuto. A chiedere cose e ottenere risultati che solo parlando direttamente con le persone, faccia a faccia, puoi portare a casa!

Finalmente l’estate è arrivata.

Ci vediamo sul Faito!».