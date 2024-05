Pozzuoli, a Monterusciello riqualificazione urbana: rimossi rifiuti e pneumatici

Alberi in fiore e terreni puliti attorno ai palazzoni post bradisismo del quartiere di Monterusciello.

Ma anche canali pluviali bonificati con la rimozione di rifiuti di ogni genere, tra cui diversi pneumatici, sversati e nascosti tra i rovi che gli operai del comune di Pozzuoli hanno rimosso.

«Un lavoro senza precedenti per la nostra Monterusciello» ha affermato il sindaco Gigi Manzoni. «I progressi del progetto di riqualificazione urbana Foresta urbana di Monterusciello sono sotto gli occhi di tutti, un lavoro costante, un'iniziativa che mira a trasformare il quartiere e renderlo più accogliente per tutti dopo anni e anni di totale abbandono, grazie anche al nostro coordinatore del progetto Stefano Grasso.

Stiamo assistendo a una trasformazione straordinaria delle nostre strade e dei nostri spazi pubblici. Nuovi alberi vengono piantati, aree verdi vengono ripristinate e percorsi pedonali vengono creati per connettere gli abitanti di Monterusciello con la natura circostante. Ma non è solo una questione di bellezza visiva. La Foresta urbana di Monterusciello porta con sé una serie di benefici tangibili per tutti. Ogni pianta che viene messa a dimora, ogni area verde che viene riqualificata, rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile»