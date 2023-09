«Il bambino fu portato in acqua quando era già morto. Ci stupì molto trovare fibre di tessuto addirittura negli alveoli polmonari». Probabilmente il piccolo Francesco si dimenò, lottò per diversi minuti, infine morì soffocato da un indumento, forse una sciarpa. È ripartito il processo ad Adalgisa Gamba, la donna di 41 anni accusata di aver ammazzato suo figlio di appena due anni e mezzo perché lo credeva autistico e di essersi gettata nel gelido mare invernale, a Torre del Greco.

APPROFONDIMENTI Cento multe in un mese, sotto tiro i pirati dei rifiuti Monteruscello fest, il riscatto del quartiere: «Non c'è solo camorra» Varcaturo, Anna morta in moto a quindici anni: ​«Qui non ci sono semafori né vigili»

La tragedia avvenne il 2 gennaio dello scorso anno. Il processo per omicidio premeditato è in corso dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli. La donna è l'unica imputata e ha già deciso di non farsi interrogare durante il processo.

Mercoledì in aula sono stati ascoltati altri quattro testimoni dell'accusa, mentre la dottoressa Anna Iovino perito nominato dai giudici ha depositato le trascrizioni delle intercettazioni. Il pubblico ministero Andreana Ambrosino ha chiamato a testimoniare i due specialisti che hanno eseguito l'autopsia. Il medico legale Antonio Sorrentino e l'anatomopatologa Tiziana Antonucci hanno testimoniato contestualmente, rispondendo anche alle domande dei difensori (per la parte civile l'avvocato Luigi Ulacco, per l'imputata Salvatore Del Giudice). «Inizialmente pensammo che il bimbo fosse morto per annegamento ha spiegato il dottor Sorrentino ma in sede di autopsia abbiamo scoperto che fu soffocato. Abbiamo subito escluso che ingerì un oggetto che bloccasse le vie respiratorie e non c'erano segni esterni evidenti, ma si trattò di un'azione meccanica violenta». La violenza di quel gesto, avvenuto «coprendo con forza naso e bocca con un indumento» è spiegata anche dall'esame istologico e microscopico eseguito dalla dottoressa Antonucci: «Non c'erano segni di strangolamento al collo, ma trovammo filamenti vegetali come particelle di cotone sulla lingua, nella trachea, nei bronchioli e addirittura negli alveoli polmonari. Abbiamo verificato anche la rottura dei setti alveolari, che avviene solo se si esercita una forte pressione».

Una descrizione che lascia, purtroppo, poco spazio all'immaginazione: il piccolo Francesco provò in tutti i modi a divincolarsi da quella terribile morsa, senza riuscirci. Ascoltata anche Nadia Fanuzzi, medico in servizio nel carcere di Pozzuoli, che visitò Adalgisa Gamba al suo arrivo nella struttura: «Aveva ecchimosi e segni sui polsi e sui piedi, compatibili con una caduta o uno strofinio con pietre». Una volta soffocato il bambino, è la ricostruzione della Procura di Torre Annunziata, la donna portò con sé in mare il corpicino di Francesco e rimase in acqua per una ventina di minuti, prima dell'arrivo di alcuni ragazzi presenti in spiaggia e del marito. Tutto il processo ruota attorno alla perizia psichiatrica che ritiene Gisa Gamba affetta da «vizio totale di mente», dunque «incapace di intendere e di volere al momento del fatto».