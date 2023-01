Sant'Anastasia, Anna Maione morta a 14 anni: era una giovane promessa del volley

Un aneurisma cerebrale se l'è portata via a soli 14 anni. É morta Anna Maione, giovane promessa della pallavolo. La ragazza viveva a Latina, ma era originaria di Sant'Anastasia. Il dolore per questa morte avvenuta troppo presto traspare nel post che il padre Giuseppe ha scritto su Facebook: «Da oggi nelle braccia del Signore e tra gli angeli della pallavolo c'è anche la nostra Annina! Piccola nostra sei e sarai il nostro orgoglio! Facci sognare mio piccolo centrale».

Un malore improvviso quello che ha colpito Anna. La giovane era in splendida forma quando il 30 dicembre scorso si era recata a Napoli insieme alla sua famiglia per visitare alcuni luoghi e bellezze culturali come Napoli Sotterranea. Sorrideva felice e spensierata nelle foto pubblicate sui social, ora invasi di messaggi di cordoglio. Tra questi, anche quello di Pianeta Volley Aprilia, dove Anna giocava. «Una Stella in mezzo agli Angeli» ha scritto la società sportiva.