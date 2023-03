Vanessa morta dopo tre interventi di chirurgia estetica: tre medici rischiano il processo

Torre del Greco. Morta dopo tre interventi di chirurgia estetica nella stessa giornata: tre indagati ora rishiano il processo. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Marianna Ricci) ha chiuso le indagini sulla morte di Vanessa Cella, la mamma 37enne di Napoli, morta meno di un anno fa presso la clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.

Nel corso delle indagini, sarebbero emerse irregolarità tali da ipotizzare delle responsabilità nei confronti del direttore sanitario della struttura, di un chirurgo e di un anestesista che componevano l'equipe che aveva operato la donna sabato 26 marzo 2022.

Da quella anestesia, Vanessa Cella non si è mai svegliata ed è morta prima che l'ambulanza partisse per la disperata corsa in ospedale. Ora gli indagati avranno venti giorni di tempo per poter chiedere interrogatorio o presentare memorie difensive e provare a spiegare la correttezza del proprio operato, evitando duqnue la conseguente richiesta di rinvio a giudizio. Verso l'archiviazione la posizione di altri specialisti della struttura, che erano intervenuti nella prima fase di rianimazione della paziente.