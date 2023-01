È morta donna Rosa, Rosetta 'o Masticiello, donna amata e stimata da tutti i marinai che attraccavano nella sua baia di Marina del Cantone a Nerano.

Le sue porte sempre aperte a tutti, un piatto sempre caldo prima per i marinai e dopo per la famiglia. La baia di Nerano è in lutto per donna Rosa, come la chiamavano i marinai che tanto l'hanno amata come tutti i suoi cari.