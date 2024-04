Musa ispiratrice e moglie di Pietro Annigoni, da Pompei a ospite d'onore delle regina Elisabetta II nelle serate di gala a Buckingham Palace, Rossella Segreto è scomparsa a 82 anni nell'abitazione di via Maggio nel cuore di Firenze. Ha aiutato la popolazione del Burkina Faso a realizzare l'ospedale, a far studiare i giovani e adottato 800 bambini.

«Una donna dal cuore grande» ricorda don Giuseppe Esposito, parroco della chiesa del Santissimo Salvatore di Pompei. Il suo destino si era intrecciato a quello di Pietro Annigoni negli anni Sessanta e da allora per Rosa Segreto, che molti conoscevano come Rossella, gli anni si sono succeduti con felicità e dedizione accanto al maestro e alla sua straordinaria carriera, nel segno dell'arte.

A Pompei Rossella Segreto ritornava per le feste di Natale e in estate, ospite della sorella Anna. Nel Paese africano trascorreva alcuni mesi all'anno, rifornendo i villaggi di cibo, vestiario, arredi e di tutto quello che metteva insieme con la sua associazione. Non per questo ha mai trascurato di valorizzare l'eredità artistica del marito, frutto di innumerevoli riconoscimenti in Italia e all'estero. In particolare in Gran Bretagna dove, fedele alla cifra del realismo, Annigoni aveva realizzato numerosi ritratti dei reali inglesi, compreso a Elisabetta II. E per questo era conosciuto anche come il pittore delle regine.

Aveva lavorato nella moda e girato il mondo. Rossella Segreto Annigoni conobbe il maestro nel 1966 a bordo del transatlantico Raffaello sulla rotta per New York, lui in viaggio verso gli Stati Uniti per una personale, lei come modella sulle passerelle dell'alta moda. Annigoni sposò in seconde nozze Rossella nel 1975. Rappresentò per il maestro un punto di riferimento fondamentale nella parte conclusiva della sua carriera, come negli affreschi di Ponte Buggianese e di Padova. Sempre a fianco del maestro in tutte le occasioni, sia private che istituzionali: erano tra i pochi italiani invitati a Buckingham Palace.

Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha voluto ricordare Rossella Segreto in un messaggio inviato al sindaco di Firenze Dario Nardella: «In punta di piedi ha elevato la città di Pompei nel mondo attraverso l'arte e la solidarietà. Sono vicino al dolore della sorella Anna, dei nipoti Teresa, Ciro, i due Giuseppe, Giulio e le cognate Maria Alighieri ed Eva Scisciola».

Di carattere allegro e volitivo, lei stessa pittrice di promettenti qualità, seppe imporre nel mondo annigoniano uno stile e una presenza costante e peculiare. Custode dell'eredità morale del maestro Pietro Annigoni fin dalla scomparsa nel 1988, Rossella Segreto lascia un importante e fondamentale patrimonio culturale ed artistico che dovrà essere gestito e indirizzato secondo i desideri da lei stessa espressi in vita per continuare ad onorare Pietro Annigoni di cui fu per lunghi decenni la più fedele testimonial. Le esequie avranno luogo oggi pomeriggio presso la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze.