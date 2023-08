Morto il 25 enne coinvolto in un incidente lo scorso 14 agosto

"Ti porterò nel cuore perché ragazzi come te ce ne sono pochissimi", sono tante le dediche sul profilo social di Gaetano. Casoria piange

Gaetano Ferrara, il 25 enne rimasto coinvolto in un incidente intorno alle 23 dello scorso 14 agosto.

È accaduto in via Principe di Piemonte, un terribile scontro tra un'auto con a bordo due giovani, guidata da un 34 enne e lo scooter dove in sella c'era Gaetano. Sul posto furono allertati i carabinieri della Compagnia di Casoria per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente e fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco, una squadra di caschi rossi di Afragola, con l'ausilio di attrezzature specifiche per liberare il ragazzo finito, a causa dell'impatto, sotto la vettura.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravi. La corsa dei sanitari del 118 e il ricovero al Cardarelli in prognosi riservata. Un risveglio amaro la mattina di ferragosto, non solo per chi conosceva Gaetano, ma anche per tanti concittadini rattristati nel sapere che un ragazzo di 25 anni lottava per la vita. In questi giorni molti hanno pregato per Gaetano, incitandolo a resistere. Poco fa la terribile notizia. "Era una perla, non ci sono parole per descrivere quanto fosse educato e buono.

Siamo sconvolti".