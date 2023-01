Torre del Greco, 87enne muore investito da un motorino elettrico: grave il conducente dello scooter

È stato investito da un motorino elettrico mentre attraversava la strada. Per l’impatto ha battuto la testa ed è morto sul colpo. Si tratta Francesco Sgroia, pensionato della società Autostrade, l’87enne che nel tardo pomeriggio è rimasto vittima dell’ennesimo incidente stradale a Torre del Greco, in una zona senza segnaletica e illuminazione a ridosso del casello autostradale.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine giunta sul posto insieme all’ambulanza del 118, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato investito da un motorino elettrico che andava a tutta velocità.

Per l’87enne non c’è stato nulla da fare mentre il 30enne, conducente del motorino elettrico, è stato trasportato all’ospedale del Mare per le gravi ferite riportate a seguito dell’incidente. Ora la polizia Municipale di Torre del Greco, agli ordini del comandante Salvatore Visone, è ancora sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del grave sinistro.