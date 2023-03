Morto improvvisamente Luigi Mari, il tipografo avanguardista premiato per Torreomnia

È morto improvvisamente a 77 anni Luigi Mari, storico tipografo, intellettuale e scrittore di Torre del Greco, premiato dal Comune nel 2011 come eccellenza per il suo impegno culturale e artistico. Nato a Torre del Greco il 22 agosto del 1945, ha fin da giovanissimo iniziato a lavorare e a studiare da autodidatta, leggendo una molteplicità di autori da Leopardi a Nietzsche, da Totò (che ha conosciuto) a Eduardo De Filippo.

Negli anni ha accumulato il suo tesoro: una libreria e videoteca con milioni di titoli. Negli anni ‘70 ha aperto una delle prime tipografie in città, con l’utilizzo delle macchine per la stampa a caldo, rotative e caratteri a piombo prima della rivoluzione digitale.

Dopo esperienze da poligrafo di tipografie editoriali a Roma, Milano e Napoli nel 1978 si è fermato a Torre del Greco in pianta stabile. Nel 1989 ha scritto il libro «Da Magonza a Torre del Greco», in cui ha delineato l’evoluzione della stampa da Gutenberg a quegli anni, tra le grandi scoperte internazionali e quelle più locali. «La stampa offset e quella rotocalco - scriveva, con avanguardismo- non sono altro che l'evoluzione di due antiche tecniche in letargo: la litografia e la calcografia, hanno quasi soppiantato la scoperta gutenberghiana. La cibernetica, applicata ai sistemi planografici, trionfa vittoriosa, ma preclude il lavoro a misura d'uomo. Il cervello umano viene in buona parte rimpiazzato. In più le macchine-robot non sbagliano quasi mai, non si angosciano, né, però, sanno amare».

Autore anche di «Tesoretto del pensiero universale», una raccolta di aforismi e proverbi, antesignano di ciò che accade ogni sulle bacheche dei social. Avanguardista anche nell’utilizzo dei primi computer, alla fine degli anni ‘80 e appassionato di fotografia, videografia e ricerca. Sempre in quegli anni ha creato il sito «Torreomnia» che è il più grande archivio di informazioni videofotografiche e letterarie sulla città di Torre del Greco. Il sito è consultato da studenti e ricercatori di tutto il mondo.

Per questo motivo fu premiato dal Comune. «Amava l’odore della stampa - dice lo storico Antonio Borriello- e del piombo della sua bottega. È stato anticipatore dei tempi in molte cose, anche con il sito Torreomnia realizzato autonomamente aurando la tecnologia era agli albori. Se ne va un grande intellettuale da sempre vicino alla cultura». È stato una vita con la sua cara moglie Rosaria, indefessa spalla e lavoratrice in tipografia con lui. Lascia le figlie Francesca, Virna, Serena e Veronica con tutti gli altri familiari, stretti in un abbraccio di dolore. I funerali si terranno domsni alle 10 nella parrocchia di Santa Maria del Popolo a Torre del Greco.