Caos viabilità finanche sulla cima del Vesuvio. Soprattutto nei fine settimana, quando i locali sono a pieno regime e centinaia di persone si recano al Gran Cono per un aperitivo con vista sul Golfo. Un indotto economico notevole e una medaglia a due facce: da un lato i giovani che raggiungono il Vesuvio per incontri con gli amici; dall’altro, i turisti che partecipano a escursioni e tour organizzati. E con l’arrivo della bella stagione, emerge la mancanza di un piano viabilità adeguato per far fronte alla massiccia presenza di veicoli fino a sera inoltrata, con tanto di sosta selvaggia e autobus costretti a pericolose manovre per proseguire il percorso.

Il disagio nell’ultimo weekend, come hanno spiegato diversi automobilisti, è cominciato fin dalle prime ore del pomeriggio ed è proseguito fino a notte fonda, in particolare nei pressi di alcuni locali nella zona dell’Osservatorio e quota mille, in un’area del Parco nazionale rigorosamente protetta. Un’immagine che rischia di compromettere una florida economia generata anche dalle migliaia di ticket staccati per l’accesso al Gran Cono.

«Abitualmente ci concediamo una passeggiata sul Vesuvio, ma non ci era mai capitato di trovare tutto paralizzato. C’erano auto ovunque, parcheggi completamente pieni e autobus e trenini bloccati, costretti a manovre pericolose. Evidentemente – dice Antonio, turista affezionato – l’affluenza è notevolmente aumentata, ma occorre individuare delle soluzioni per consentire una regolare viabilità, soprattutto nei giorni di festa e in vista dell’apertura dei locali estivi».

La paralisi

Nei fatti, la viabilità è ridotta specialmente la domenica, a causa dell’intensa affluenza e della costante presenza di autobus, che a fatica riescono a manovrare. Una difficoltà testimoniata proprio dall’autista di un autobus di linea di una flotta cilentana, rimasto bloccato durante la discesa. «Tornare giù è stato più difficile del solito, a causa delle auto parcheggiate ovunque e la strada trafficata, ce l’abbiamo fatta con tanta fatica», dice l’autista. Un problema noto anche al comandante della polizia municipale di Ercolano, che ha ribadito che è stato disposto un servizio di controllo con due pattuglie, che hanno elevato decine di verbali alle auto in sosta selvaggia.

Il sindaco Ciro Buonajuto (la strada di accesso al Vesuvio è nel territorio di Ercolano) ha garantito controlli precisi con particolare attenzione ai giorni festivi e ai fine settimana. «Purtroppo le strade del Gran Cono sono strette, basta poco per creare il caos. Bisogna monitorare la situazione, ma nonostante le difficoltà cerchiamo di assicurare una corretta fruibilità del panorama, del verde e della storia», assicura il sindaco. Insomma, la viabilità resta un tasto dolente anche lungo il vulcano, che rischia di vanificare l'impegno del Comune per potenziare l’indotto economico, turistico e sociale legato al Gran Cono.

Infatti, proprio recentemente è stata potenziata la linea dei bus turistici, introducendo un bus panoramico scoperto, che ha già registrato numerose prenotazioni. Tuttavia, ora il Comune è chiamato a individuare una soluzione permanente per regolarizzare il traffico, evitando disguidi e situazioni potenzialmente pericolose per automobilisti e centauri, dal momento che in questa situazione, in caso di necessità sarebbe estremamente arduo il passaggio di ambulanze e vigili del fuoco.