Movida sicura a Pozzuoli: raffica di controlli, scoperte discoteche abusive

Scoperte e sfollate cinque discoteche in riva al mare abusive, locali multati per musica oltre l'orario consentito e per vendita di cibi e bevande senza autorizzazioni, Daspo ai parcheggiatori abusivi e ladri di auto messi in fuga. E' questo il bilancio dei controlli effettuati nel week-end da parte della Polizia Municipale nell'ambito dell'operazione "Estate Sicura" a Pozzuoli. In particolare, le operazioni si sono concentrate a Licola mare, dove sono stati passati al setaccio i locali della movida in seguito alle segnalazioni dei residenti che lamentavano musica ad alto volume fino all'alba. In cinque locali del litorale gli agenti hanno sfollato le sale in quanto nelle aree adibite a discoteca era presente un numero di persone in numero sproporzionato, senza alcuna autorizzazione.

Nella zona del lungomare di via Napoli, invece, i caschi bianchi diretti dal comandante Silvia Mignone hanno controllato diverse attività di somministrazione e in alcuni sono state rilevate attività per l’illecita vendita di cibi e bevande nella zona del lungomare. I titolari sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria e le attività sono state sospese a tutela dell’incolumità pubblica. Fermati anche quattro parcheggiatori abusivi, nei confronti dei quali sono scattati il Daspo e una denuncia all'Autorità Giudiziaria in quanto recidivi. Durante i controlli in strada tre automobilisti sono stati multati perché esponevano tesserini disabili di terze persone per parcheggiare, mentre un automobilista è stato trovato in possesso di un cartellino blu appartenente a una persona deceduta da anni. Infine gli agenti hanno sventato un furto di auto, inseguendo i ladri e riuscendo a recuperare la vettura rubata in via Roma, nella zona del porto. "La movida è una risorsa importante per il nostro territorio, dobbiamo tutti contribuire affinché diventi sempre più sostenibile", ha commentato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ha ringraziato la Polizia Municipale per il lavoro profuso.