Mugnano, al via i lavori per il primo asilo nido comunale

Posa della prima pietra per il primo asilo nido comunale. Oggi la cerimonia in via Rosselli, nel cuore di Mugnano. I lavori, per un importo di 1 milione e 700 mila euro, sono finanziati da Città Metropolitana.

L'asilo, il cui progetto è stato voluto e redatto dal Comune di Mugnano, ospiterà bambini a partire dai 3 mesi di età. Sarà dotato di giardino e ampio parcheggio. I lavori saranno ultimati entro un anno. L'edificio sorge in un'area lottizzata.

«E' una scommessa su cui avevamo puntato anni fa - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - Siamo orgogliosi di poter realizzare una struttura del genere nel nostro territorio, utilissima per tante mamme lavoratrici».