Mugnano di Napoli, provoca un incidente stradale con tre feriti e poi fugge: identificato dalla polizia

Ha provocato un incidente stradale che ha causato il ferimento di tre persone, di cui due in gravi condizioni, è poi e fuggito. La polizia locale di Napoli però è riuscita a identificarlo e denunciarlo. L'uomo, a bordo di una Panda, nella notte tra il 7 e l'8 giugno in via Pietro Castellino ha sorpassato un'altra vettura andando a scontrarsi con un motociclo proveniente dal senso opposto di marcia.

La Panda ha urtato sia il veicolo sorpassato, che finiva contro un palo luce sia frontalmente il motociclo.

Il conducente dello scooter ha riportato fratture multiple mentre la passeggera è ricoverata con prognosi riservata. Anche il conducente del veicolo sorpassato ha riportato lesioni.

Gli agenti della centrale operativa del comando centrale della polizia locale, tramite il sistema di video sorveglianza cittadino, sono riusciti ad individuare la targa del veicolo: a Mugnano di Napoli nella residenza del proprietario della Panda è stato individuato il responsabile dell'omissione di soccorso e della fuga, che ha confessato.