Mugnano, il grande spavento in pieno centro: mansarda distrutta da un incendio

Un grande incendio si è sviluppato a Mugnano, nella zona tra via Morandi e via Mugnano-Calvizzano, a due passi dal cimitero di Mugnano. Una mansarda è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono giunte diverse pattuglie dei vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Mugnano e della compagnia di Marano.

Fiamme altissime e una nuvola di fumo su molti comuni della zona nord. Accanto alla mansarda c'erano dei ponteggi allestiti per la posa della guaina e che avrebbe generato l'imponente rogo. I residenti al piano terra dell'edificio sono scappati in tempo utile. Non si registrano feriti. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.