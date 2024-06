Incappucciati e armati seminano il terrore tra Mugnano e Villaricca. Tre rapine, tutte messe a segno l'altra notte e tutte riconducibili a un unico gruppo criminale. I malviventi sono entrati in azione - in un primo momento - in un bar di via Nenni a Mugnano. I rapinatori, in presenza dei clienti, si sono fatti consegnare dal cassiere denaro contante per poi dileguarsi a bordo di un'auto.

Poco dopo la seconda rapina, messa a segno in un distributore di carburanti, poco distante dalla caffetteria in cui avevano agito poco prima. Il terzo raid, nell'arco di pochi minuti, è stato consumato in un’altra stazione di servizio, ma nel limitrofo comune di Villaricca, al centralissimo corso Europa.

I carabinieri di Marano, che indagano sulla triplice rapina, stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non solo rapine, ma anche a furti - di auto e all'interno di negozi - a ripetizione in tutto l'hinterland. La città di Marano è ormai nella morsa delle bande specializzate. L'ultimo esercizio commerciale finito nel mirino dei malviventi è il bar Baiano del corso Europa. La caffetteria più nota del territorio è situata a meno di dieci metri dal comando della polizia municipale.

Il colpo è avvenuto di notte e chi ha agito lo ha fatto incurante della presenza della struttura che ospita gli agenti, dotata tra l'altro all'esterno di telecamere di videosorveglianza. Un raid eseguito da professionisti muniti di flex e maxi forbici alimentate da generatori. Un furto che ha fruttato poco più di mille euro. I carabinieri della locale compagnia sono stati allertati dal titolare del negozio, ma al momento non è chiaro se la denuncia sia stata formalizzata e se dalle telecamere del comando siano emerse immagini con indicazioni utili per l'individuazione dei malviventi.

Le bande che operano ormai indisturbate sul territorio, verosimilmente provenienti dai limitrofi comuni di Mugnano, Melito e dalla vicina Scampia, sono sempre più agguerrite e spregiudicate. Si ruba in pieno giorno, come accaduto tre giorni fa nella popolosa frazione di San Rocco, e durante la notte, soprattutto all'interno dei parchi. È accaduto per ben due sere di seguito, sia in via Unione Sovietica che in via Del Mare. I banditi hanno scavalcato i cancelli e si sono intrufolati nei viali dove sostavano diverse auto. Dal parco di via Unione Sovietica e da via Del Mare si sono dileguati con due vetture. . I cittadini - ormai esasperati - postano sulle pagine social foto e video dei banditi, alcuni dei quali immortalati senza cappelli, mascherine e visiere.

Lo scorso anno, di questi tempi, la principale preoccupazione dei residenti era da ascrivere ai furti negli appartamenti. Negli ultimi mesi, invece, il trend è cambiato: furti d'autovetture e nei negozi hanno preso il sopravvento. A Marano sono più di duemila le attività commerciali tuttora operanti, molte delle quali gestite da famiglie storiche del territorio. Chi vive di commercio, mai “infastidito” in passato, chiede con forza il potenziamento dei presidi di sicurezza territoriale, ma le prospettive sono tutt'altro che rosee. «Paghiamo dazio - tuonano commercianti e rappresentanti di associazioni di categoria - anche per le scelte compiute in passato: Marano necessitava di un commissariato di polizia e non dell'elevazione della vecchia tenenza in compagnia dei carabinieri. Il risultato? Maggiori mansioni e un numero insufficiente di militari per coprire un territorio tanto vasto».