Dopo mesi senza una guida, ritorna un comandante della polizia municipale a Giugliano. Ma sarà ancora una volta a tempo determinato. Alla guida dei caschi bianchi dal 16 febbraio arriva Emiliano Nacar, comandante della municipale a Marigliano. Il sindaco Nicola Pirozzi ha già firmato il decreto per assegnare l'incarico. Incarico che questa volta è sì a tempo determinato, fino ad aprile 2025, ma a tempo pieno. Prima di lui, infatti, c'era Luigi Maiello che divideva il suo orario di lavoro tra Giugliano e Pomigliano.

«Sono onorato dice il maggiore Emiliano Nacar della fiducia che mi è stata attribuita e che mi porterà ad impegnarmi in una città che, con gli oltre 120 mila abitanti, è tra le più popolose d'Italia. Mi impegnerò come ho sempre fatto mettendomi con senso del dovere e di responsabilità al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Sono riconoscente alla città di Marigliano per l'affetto delle persone e per l'appoggio che ho ricevuto dalla mia straordinaria squadra e dall'amministrazione comunale. Ringrazio per questo il sindaco Peppe Jossa e tutte le istituzioni rappresentative che mi hanno sempre supportato ed incitato nell'incessante lavoro di contrasto ad ogni forma di illegalità». A congedarlo è il sindaco di Marigliano, Jossa: «In questi anni Nacar ha dato un importante contributo alla nostra comunità mettendo sempre in primo piano la tutela del territorio e dei diritti dei cittadini declinata nelle tante operazioni di contrasto ai reati ambientali, agli abusi ed alle irregolarità perpetrate ai danni della comunità e dell'ente».

Guidare il comando di Giugliano sarà anche per Nacar una sfida non semplice. Un territorio di 94 chilometri quadrati con oltre 120mila abitanti, divisi tra centro e fascia costiera. Numerose le emergenze, dalla viabilità complessa all'abusivismo passando per l'ambiente e i campi rom. Ma il neo comandante avrà ancora pochi agenti per governare e gestire tutto ciò. Sono infatti meno di 50 i vigili del comando di via Aniello Palumbo. Prima di Nacar, l'ultimo comandante è stato Maiello che però lo scorso giugno fu revocato dall'incarico da parte della giunta di Pomigliano perché, scrivevano nel provvedimento, «per la lotta alla microcriminalità, la gestione del traffico, la tutela ambientale appare opportuno che il comandante garantisca la presenza in servizio a tempo pieno».

La municipale giuglianese vive questa condizione di instabilità ormai da oltre 2 anni, da quando la ex comandante Maria Rosaria Petrillo, vincitrice di concorso, ha vinto un'altra selezione ma al Ministero degli Interni. Dal 2021 Petrillo è dirigente di polizia municipale di Giugliano in comando al Ministero. Questo impedirebbe all'amministrazione di assumere un dirigente a tempo indeterminato, essendo la casella già occupata da Petrillo. Per questo dal 2021 i caschi bianchi sono stati diversi mesi senza un comandante o hanno avuto capitani che si sono alternati di 6 mesi in 6 mesi. Ora vedremo al termine del nuovo incarico quale altro scossone subirà il comando di via Palumbo.