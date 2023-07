Muore 8 giorni dopo l'incidente: sequestrata la salma

Sarà sottoposta ad autopsia la salma di un 75enne ischitano deceduto ieri mattina per le conseguenze di un incidente stradale di cui era stato vittima.

Nel pomeriggio del 5 luglio scorso l'uomo, alla guida del suo ciclomotore, era stato investito nel pieno centro di Ischia Porto da un furgone in retromarcia, guidato da un giovane dipendente di un'azienda alberghiera, cadendo sull'asfalto e riportando, a quanto pare, una grave ferita al capo.

Una volta ricoverato all'ospedale Rizzoli le condizioni dell'uomo erano apparse molto serie e dopo otto giorni l'uomo è morto ieri mattina all'alba; poche ore dopo la Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma ed il trasferimento al Policlinico Nuovo di Napoli.

Qui sarà effettuata l'autopsia per determinare le cause del decesso dell'uomo mentre gli inquirenti indagano sulla dinamica del sinistro stradale e nei prossimi giorni visioneranno le immagini degli impianti di video sorveglianza attivi in zona.