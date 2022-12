Crispano, per il suo compleanno Consiglia regala una messa a Nadia Toffa e Fabrizio Frizzi

Un compleanno speciale nel comune a nord di Napoli, quello di Consiglia, una persona molto amata per la sua allegria e bontà d'animo. Un giorno importante, padre Maurizio Patriciello, con un post sui social ha voluto rendere omaggio alla sua gioia di vivere: «Ecco la nostra Consiglia nel giorno del suo 64’ compleanno. Mandiamole un abbraccio. E impariamo anche noi a ringraziare Dio per il dono immenso della vita. Auguri, Consiglia. Padre Maurizio Patriciello».

Il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, da aprile sotto scorta, ogni giorno, senza tregua, si impegna per non far mai mancare la sua presenza a chi è in difficoltà o ha bisogno di coraggio. Anche quest'anno ha voluto essele vicino e in una giornata a lei dedicata, la donna ha chiesto che fosse celebrata una messa in suffragio di due persone che non ci sono più, due protagonisti della televisione a lei molto care, come fossero due suoi veri amici andati via troppo presto.

Don Maurizio racconta la sua storia: "Si chiama Consiglia Cennamo. Vive a Crispano insieme alla signora che si prende cura di lei. Consiglia è una donna intelligente e buona, disabile nel corpo. Come ogni anno ha voluto dare a me e a don Adriano Police, parroco a Villa Literno, un’offerta per la celebrazione di due Messe in suffragio di due suoi amici, dai quali - dice- ha ricevuto tanto bene. Come ogni anno sono rimasto commosso e senza parole. Sapete, infatti, per chi dovremo celebrare? Per Nadia Toffa e Fabrizio Frizzi. La sua riconoscenza verso di loro è grande. «Mi hanno fatto tanta compagnia. Sono delle belle anime», afferma. Vero. Nadia e Fabrizio sono davvero delle belle anime, proprio come te, cara, carissima Consiglia. Ho informato Margherita, la mamma di Nadia. Ti ringrazia e ti manda un grande abbraccio. Lo stesso abbraccio che ti arriva da me, don Adriano, don Carmine, dal sindaco Michele Emiliano e - ne sono certo - da tutti i Crispanesi che ti vogliono bene». Il post è stato condiviso da tanti che conoscono Consiglia, anche il primo cittadino Michele Emiliano ha voluto dedicarle i suoi auguri: «Una persona davvero speciale».