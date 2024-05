La condanna era riferita ad un abuso constatato più di trent'anni fa: abbattuto capannone abusivo nel Napoletano. È accaduto a Sant'Antonio Abate, dove si è data esecuzione ad un ordine di demolizione emesso dalla sezione distaccata di Gragnano dell'allora Pretura circondariale di Napoli e riferito ad un impianto industriale composto da struttura metallica e copertura in lamiere posta nella zona di via Casa Varone.

In questo modo, come si apprende della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si è data esecuzione ad una condanna relativa ad un abuso risalente al 1993.

Anche in questo caso, come capitato altre volte anche nel recente passato, la demolizione è stata effettuata direttamente dal proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa depositi e prestiti.