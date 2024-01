Acerra, inaugurata la nuova sede del liceo musicale

È stata inaugurata stamattina la nuova sede del liceo ad indirizzo musicale dell'Istituto polispecialistico 'Bruno Munarì di Acerra.

Gli studenti, un centinaio, stamattina hanno varcato i cancelli della sede di Piazzale Renella, in un'ala di un edificio comunale messo a disposizione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d'Errico per ospitare l'indirizzo musicale del 'Munarì.

I ragazzi, che fino a ieri erano allocati nella sede succursale del polispecialistico in via Silvio Pellico, da oggi avranno a disposizione spazi adeguati per l'apprendimento delle discipline musicali e soprattutto un laboratorio di Teoria Analisi e Composizione (TAC), materia d'esame per l'indirizzo musicale.

«Un evidente segnale dell'impegno dell'amministrazione comunale per la scuola di Acerra - ha sottolineato d'Errico - ed in particolare per il mantenimento e la crescita di un fondamentale presidio di cultura della nostra città».