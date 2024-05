Un complesso immobiliare confiscato alla criminalità organizzata ad Afragola è stato consegnato all'Università Federico II nel corso di una cerimonia oggi al Viminale, alla presenza dei ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del rettore dell'ateneo, Matteo Lorito.

Il compendio, costituito da tre appartamenti e una villa di ampie dimensioni dotata di palestra, campi da calcio e tennis, è stato destinato dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità all'ateneo partenopeo che lo utilizzerà per ospitarvi una «Urban Regeneration Factory», con laboratori per attività di formazione finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro.

«Il contrasto alle mafie - ha commentato Piantedosi - si fa non solo grazie al lavoro quotidiano di magistratura e forze di polizia ma anche attraverso iniziative come questa, necessarie ad avviare processi di rigenerazione del tessuto urbano e sociale in aree complesse del nostro Paese. Progetti fondamentali per offrire nuove opportunità ai tanti giovani che rifiutano le logiche criminali per impegnarsi con passione nel costruire il futuro del loro territorio».

All'evento hanno partecipato il sottosegretario all'interno, Wanda Ferro, il Commissario straordinario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano e il direttore dell'Agenzia per i beni sequestrati alle mafie, Bruno Corda.

«La consegna di un importante complesso immobiliare confiscato alle cosche, ricadente nel territorio della città di Afragola, alla Università Federico II di Napoli, è una notizia che fa bene al territorio, alimenta la speranza in un futuro libero dalla morsa criminale, e offre sbocchi importanti per i giovani - dice il Sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Pina Castiello - L'iniziativa congiunta dei ministri dell'Università, Bernini, e dell'Interno, Piantedosi, merita tutto il mio plauso, come quello dell'amministrazione comunale di Afragola, perché dimostra che sollecitazioni e appelli, non sono caduti nel vuoto, e anzi sono stati tenuti nella debita considerazione,cosa non sempre scontata per il passato».