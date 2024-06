Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 92 persone, 16 con precedenti di polizia di cui 7 sottoposte ad arresti domiciliari, detenzione domiciliare.

APPROFONDIMENTI Castellammare, volantino di minacce contro una preside dopo iniziativa sulle Foibe Giugliano, contrasto alla criminalità: la polizia effettua controlli a Varcaturo e Licola Pomigliano, controlli straordinari della polizia: 64 persone identificate

Sono stati, altresì, controllati 33 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro e contestate, complessivamente, 10 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco, guida senza patente, incauto affidamento, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida di veicolo già sottoposto a sequestro.

In tal contesto, gli agenti hanno riconosciuto ed identificato i responsabili di una violenta aggressione, avvenuta, la scorsa settimana, ai danni di un commerciante che è stato colpito anche con l’uso di un casco.

Pertanto, i tre soggetti, di 36, 39 e 45 anni sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.