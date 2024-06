Arzano, anziana perde la pensione all'esterno del seggio elettorale

Attimi di disperazione per un’anziana di Arzano. Si era recata a votare, ma al rientro a casa non aveva più trovato il portafogli con la pensione. Le erano rimasti solo 300 euro che la 78enne custodiva gelosamente, tanto da decidere di portarli sempre con sé.

Mentre in quella casa arzanese il panico sembrava essere protagonista, la polizia municipale notava tra la folla in fila all’esterno del seggio una bustina sul pavimento. Qualche minuto in più e probabilmente il portafogli non sarebbe stato più recuperato. L’immediatezza ha condotto, invece, la storia verso il lieto fine.

Facendo riferimento ai documenti all’interno del sacchetto, gli agenti del comandante Biagio Chiariello sono risaliti alla proprietaria e si sono recati presso la sua abitazione. Hanno riconsegnato il portafogli all’anziana che, tra un sospiro di sollievo e un grosso sorriso, ha spiegato la disperazione degli interminabili minuti in cui credeva di aver perso i risparmi per arrivare a fine mese.