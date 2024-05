Casoria, un'iguana e un serpente nel cortile della scuola materna

La foto di un'iguana e un serpente nel cortile della scuola. Ieri sera tra i gruppi delle mamme è arrivato lo scatto che ha immortalato le due specie, una accanto all'altra, all'esterno del plesso Moscati Maglione, in via Martiri D'Otranto. Per precauzione, molti genitori hanno preferito non accompagnare oggi i figli a scuola, aspettando la pulizia del cortile.

L'istituto accoglie classi materne ed elementari, bambini dai 3 ai 10 anni.

Alcune mamme hanno rimarcato la paura che il rettile potesse intrufolarsi nelle aule.

Il serpente è un biacco, appartiene ad una specie protetta, non attacca l'uomo e probabilmente si è svegliato da poco dal letargo. I genitori hanno sottolineato che recentemente si sono svolti lavori di pulizia delle aiuole in giardino, dove probabilmente gli animali si nascondevano.

La foto ha fatto il giro dei gruppi social dedicati alla città, e alcuni hanno commentato che l'iguana potrebbe essere scappata dalla casa di qualche appassionato delle specie esotiche. L'amministrazione comunale ha inviato richiesta di intervento all’Asl, rassicurando i genitori.