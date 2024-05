Casoria, riapre la palestra dell'Ic 2 Moscati Maglione

Con il simbolico taglio del nastro, è stata inaugurata, il 27 maggio, la palestra dell’Istituto comprensivo 2 Moscati-Maglione di Casoria. La riqualificazione della struttura era attesa da anni e va ad arricchire non solo l’offerta formativa sportiva dell’istituto ma anche del quartiere. Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti, la dirigente scolastica Virginia De Robbio con il sindaco della città Raffaele Bene ed altri membri dell’amministrazione comunale.

La palestra della scuola media, la cui costruzione risale ad oltre 20 anni fa, dopo un lungo periodo di inattività, è stata oggetto di interventi di adeguamento, completamento ed efficientamento.

La scuola ha dunque di nuovo la sua palestra, adeguata e funzionale, dopo importanti lavori che hanno riguardato la struttura e i locali attigui.

La cerimonia di inaugurazione, molto partecipata da studenti, docenti e famiglie, è stata coordinata dal prof. Arcangelo Silvestro e dalle docenti Ida Fuiano e Raffaella Pacifico che hanno sapientemente organizzato le attività cerimoniali. Una vera e propria festa che si è allargata, oltre alla comunità scolastica dell’Istituto Moscati Maione, con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori del CdC.

«Consegniamo così ai nostri giovani ambienti dignitosi e funzionali per la loro crescita, dopo un lungo periodo. Un traguardo importante che arricchisce la nostra scuola e il territorio di una struttura fondamentale per le attività sportive dei nostri studenti – commenta la dirigente Virginia De Robbio – il benessere degli studenti passa anche dallo sport e dalla possibilità di farlo a scuola, luogo nevralgico per la formazione e l’educazione dei ragazzi».

«Un ringraziamento particolare voglio porgerlo ai genitori, ai docenti, ai collaboratori scolastici e in primis al Consiglio d'istituto - conclude la Dirigente - che con me si è battuto con fermezza e dedizione alla riapertura della struttura dopo anni di inattività. In particolare va fatto plauso alla Presidente del Consiglio Nunzia Esposito e alla Signora Marcella De Gennaro che si sono impegnate in prima linea per raggiungere il tanto agognato obiettivo».