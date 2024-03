Castellammare, aggrediva i genitori per avere soldi per droga, arrestato 17enne

A 17 anni, da mesi, a Castellammare di Stabia, aggrediva verbalmente e fisicamente i suoi genitori. Chiedeva, in continuazione, soldi per acquistare droga.

Ora da una comunità, dalla quale era anche scappato, è stato arrestato dai carabinieri e trasferito all'Istituto penitenziario minorile di Nisida.

Il giovane è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti della famiglia ed in particolare nei confronti del padre. L'adolescente stabiese, per queste aggressioni, era stato condotto pochi giorni fa, in esecuzione della misura cautelare del collocamento in comunità, in un centro di recupero minorile, dal quale però. la sera stessa, era scappato per comprare la droga.

l Gip presso il tribunale dei minorenni di Napoli ha, quindi, pertanto la misura custodiale nella struttura di Nisida. Il ragazzi più volte è stato trovato in possesso di marijuana e segnalato.