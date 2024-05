Castellammare, raccolta fondi per sostenere l'oratorio sorto tra i palazzi diroccati

Ragazzi tolti dalla strada grazie all'oratorio del Centro Antico diventato ormai un punto di riferimento per famiglie e giovanissimi. La festa con i giocatori della Juve Stabia e la raccolta fondi per partecipare ai tornei nazionali di calcio a 7. Si 'è tenuto giovedi 2 maggio la partita, nel campetto sorto tra i palazzi diroccati, tra le vecchie glorie dell'oratorio, nati tra gli anni '70, '80 e 90, e le nuove glorie dell'annata 2005 -2006.

La Polisportiva Centro Antico è il b raccio operante dell’oratorio che fa riferimento alla Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello e alla Parrocchia dello Spirito Santo e da dieci anni organizza corsi di scuola calcio completamente gratuiti per tutti i bambini e ragazzi residenti nei rioni.

Con loro giovedi c'erano i giocatori protagonisti della promozione in Serie B: Stanga, Mosti, Adorante, Meli, Buglio e Romeo, che si sono intrattenuti firmando autografi e scattando fotografie con i tanti accorsi all'evento.

La festa è stata l'occasione per presentare l'Oratorio del Centro Antico come ente del terzo settore. Con questa qualifica ora l'associazione potrà essere accreditata a partecipare a bandi e concorsi per attività nel sociale ed essere scelta come ente destinataria del 5xmille. Grazie all'operato dei volontari, coordinati dal responsabile Massimo Caner, l’oratorio mette in campo attività ludiche e didattiche, finanziate interamente dalle donazioni dei fedeli, finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica, dilagante nei rioni del centro antico stabiese, area dove opera l'oratorio.

«La partita ha simboleggiato la continuità che esiste tra l’oratorio dei Salesiani, dove prima si tenevano le nostre attività, e il presente nel centro antico dove oggi portiamo avanti un lavoro finalizzato al recupero di ragazzi a rischio nel quartiere -ha detto Massimo Caner - l'anno scorso siamo riusciti a trionfare nei campionati nazionali di calcio a 7. Anche per questa stagione ci siamo qualificati alle finali nazionali e come nel 2023 abbiamo bisogno di un supporto economico per portare i ragazzi a Cesenatico. Tra poco partirà una lotteria con il ricavato che andrà a finanziare il campo scuola per i ragazzi del centro antico e a supportare la trasferta in Emilia Romagna. Chiediamo a tutti un supporto donando il 5 per mille all'oratorio, e a chi disponibile di venirci a dare una mano con le nostre attività. Il lavoro da fare è tanto e abbiamo bisogno di nuovi volontari che donino il loro tempo».

Presenti all'evento anche una delegazione della Virtus Stabia, e della Curva Sud della Juve Stabia, che hanno rispettivamente donato una serie di kit all’associazione e una sacca di palloni.

«Giocando si impara, amati si cambia -ha dichiarato Don Antonino Gargiulo, vice parroco della Cattedrale - da anni l’Oratorio del Centro Antico è impegnato sul territorio. Ora abbiamo bisogno del vostro supporto per portare avanti le nostre attività. Donare il 5 per mille non basta, abbiamo bisogno di volontari che donino la loro cosa più preziosa, il loro tempo».

Alla fine dell'evento Manu Food, chef stabiese, ha preparato una deliziosa pasta e fagioli che tutti gli ospiti hanno degustato.