Per oltre 35 anni, avevano occupato una scuola in costruzione ricavando nove appartamenti, allacciandosi abusivamente a linea elettrica e acqua. Niente affitti, oneri di occupazione, bollette, una situazione tollerata per decenni, in un quartiere spesso protagonista in negativo, tra omicidi di camorra e spaccio di droga, senza dimenticare la triste sfida allo Stato del falò dell'Immacolata con uno striscione contro i collaboratori di giustizia due giorni dopo il più importante blitz anticamorra.

Dopo tre giorni, si sono concluse ieri le operazioni di sgombero dell'edificio mai divenuto scuola nel cuore del rione Savorito, il «bronx» nella periferia di Castellammare di Stabia. Tra proteste e resistenze, ma con una gestione tranquilla dell'ordine pubblico, è stata data esecuzione ai vari decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, per il reato di invasione di terreni o edifici di proprietà pubblica.

Lo sgombero ha riguardato i nove alloggi realizzati abusivamente all'interno deldi viale Don Bosco, edificio di proprietà del Comune. Nove famiglie una trentina di persone in totale, tra cui quattro minori hanno dovuto trovare una nuova sistemazione. Tra loro, ci sono diversi pregiudicati e addirittura un uomo sottoposto agli arresti domiciliari proprio all'interno dell'alloggio abusivo, riconosciuto come sua residenza ufficiale. Le operazioni di sgombero, pianificate durante due riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli e con la partecipazione dellasono state eseguite da personale interforze della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale, con il coordinamento della dirigente del commissariato di polizia stabiese Amalia Sorrentino. «Lo sgombero dei nuclei familiari si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso si è reso necessario, quale unica modalità idonea a dare concreta ed effettiva esecuzione al sequestro preventivo, anche al fine di far cessare la permanenza del reato di occupazione abusiva, che si protraeva da anni, pur avendo ad oggetto un immobile non destinato a civili abitazioni».Se qualcuno ha trovato ospitalità a casa di familiari, solo tre famiglie hanno potuto ottenere il contributo economico per trovare una nuova sistemazione temporanea, poiché negli altri nuclei familiari sono presenti persone con precedenti. Dopo gli, gli ex residenti abusivi hanno protestato, inscenando anche un corteo fino a, sede del Comune, mentre ieri alcune donne hanno atteso nei pressi dell'ufficio Anagrafe. Le famiglie con minori e con situazioni particolari sono state trasferite presso strutture attrezzate, in attesa di una soluzione definitiva. Restano, ora, da sistemare una quindicina di persone, alcune delle quali hanno dormito accampate in alcuneper le quali si dovrà cercare di evitare un'emergenza sociale.Al termine dello sgombero, il Comune ha avviato tutte le operazioni per rendere inagibili gli alloggi abusivi, al fine di impedirne una nuova arbitraria occupazione, ed è partita la successiva demolizione dell'intero complesso immobiliare nell'ambito del progetto di riqualificazione del quartiere Savorito, che prevede in quell'area servizi e aree gioco per i bambini, nel complessivo restyling che porterà alla sostituzione degli alloggi post terremoto che avrebbero dovuto rappresentare una soluzione «temporanea» e che invece dura da quarant'anni.