Crispano, due milioni di euro per la riqualificazione dello stadio: sarà intitolato al 20enne Raffaele Vergara

Al via i lavori per la riqualificazione dello stadio comunale di Crispano, che sarà intitolato al giovane Raffaele Vergara, il 20enne deceduto il 19 luglio 2023 per un incidente sul lavoro, stritolato nella macina dove venivano polverizzati aromi e spezie e intorno alla quale stava ultimando le operazioni di pulizia del macchinario.

Raffaele, operaio di una ditta di Frattamaggiore, era anche una promessa del calcio (giocava nella Virtus Afragola Soccer).

Dunque ora, dopo la posa della prima pietra, l’impresa appaltatrice realizzerà l’opera in 300 giorni lavorativi per un costo di circa due milioni di euro.

All’evento ha partecipato pure Antonio Vergara, papà di Raffaele. «Sarà portato a termine un progetto avveniristico - sottolinea con soddisfazione il sindaco Michele Emiliano - che restituirà alla comunità una struttura sportiva dotata di tutti i comfort e adeguatamente attrezzata. Lo stadio, per volontà dell’amministrazione locale, sarà intitolato proprio a Raffaele, per non dimenticare. Pertanto consegneremo ai cittadini un’altra maxi area riqualificata, abbandonata ormai da decenni in condizioni di degrado».